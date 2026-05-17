Ein kolumbianisches Paar beschuldigte, in Kolumbien Gest Jugendliche illegal gest flecht, um sie im Weg der Dominikanischen Republik zu smugglen und sie im Revier abzuholen, indem sie sie unter der Kleidung versteckten. Law enforcement deutete die Reise- Reisende durchsuchten und beschloss das zwei überlebenden Affen, die füttert und vorläufig in einer Ecke untergebracht wurden. Die Affen selbst sollen denरों Black market wert haben und illegalen Wildtierhandels wegen illegaler Ausbeutung natürlicher Ressourcen und strafbar sein. Der Polizei drohe die Reise- Reisende bis zu elf Jahre Gefängnis.

Ein kolumbianisches Paar beschloss, drei Affen aus Kolumbien in Richtung Dominikanische Republik zu smugglen, indem sie sie unter der Kleidung versteckten. Eines der Tiere starb später in Cartagena, weil es in einer seltsamen Körperhaltung gefunden wurde.

Die Beamten durchsuchten die Reisenden und fanden die zwei überlebenden Affen, die füttert und vorläufig in einer Ecke untergebracht wurden. Die kolumbianische Polizei veröffentlichte ein Foto der beiden Schmuggler mit den zwei lebenden Affen auf einem grünen Tisch vor den Verdächtigen. Die Affen, die auf dem weltweiten Schwarzmarkt einen beträchtlichen Wert haben, sollen wegen illegaler Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Wildtierhandels verhaftet worden sein. Bei einer Gerichtsbeschluss drohen ihnen bis zu elf Jahre Gefängnis





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Illegal Wildlife Trafficking Affensmuggle Smuggled Animals Critical Habitat Protection Threatening Wildlife Species

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