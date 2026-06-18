Kolumbien besiegt Usbekistan in WM-Auftaktspiel mit 3:1

Kolumbiens Nationalmannschaft startet mit einem 3:1-Erfolg gegen Usbekistan in die WM. Die Südamerikaner übernehmen die Tabellenführung in Gruppe K. Usbekistan erzielt sein erstes WM-Tor in der Geschichte des Landes. Das Spiel im Aztekenstadion zeigte kolumbianische Dominanz, aber auch den starken Kampfeswillen des Asiaten. Für Kolumbien ist der Sieg verdient, aber das Team muss sich für das weitere Turnier noch steigern.

Kolumbien s Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM- Gruppe K einen verdienten 3:1-Sieg gegen Usbekistan gefeiert. Die kolumbianischen Tore erzielten Daniel Munoz (41. ), Luis Díaz (66.

) und Jaminton Campaz (90. +9). Für Usbekistan traf Abbosbek Faysullajew (61. ) zum historischen ersten WM-Tor des Landes.

Kolumbien übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe. Trainer Fabio Cannavaro hatte im Vorfeld betont, dass seine Mannschaft einige Gegner überraschen könne, und tatsächlich machten die Usbeken es den Kolumbianern lange Zeit schwer. Das Spiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt begann mit kolumbianischer Dominanz, gegen die dicht gestaffelte Abwehr Usbekistans fanden die Südamerikaner jedoch zunächst kaum Lücken. James Rodríguez ordnete das Spiel, Jhon Arias testete den usbekischen Torhüter.

Kurz vor der Pause brach Munoz mit einem artistischen Abschluss den Bann. Nach dem Seitenwechsel drängten die Usbeken auf den Ausgleich und wurden mit dem Treffer von Faysullajew belohnt, der sein Team und die asiatischen Zuschauer jubeln ließ. Doch Díaz zeigte seine individuelle Klasse und stellte mit einem cleveren Abschluss den früheren Vorteil wieder her. In der Nachspielzeit sorgte Campaz für den Endstand.

Kolumbien verwaltete den Vorsprung lange, musste aber noch zittern, weil Usbekistan bis zuletzt kämpfte. Für Usbekistan war es eine historische Partie als erster zentralasiatischer WM-Teilnehmer, der sein erstes Tor erzielte. Kolumbien zeigte Moral und will für die nächsten Spiele zulegen





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