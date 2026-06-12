Kolumbien qualifiziert sich souverän für die WM 2026 und blickt optimistisch auf das Turnier

Nach dem Verpassen der Weltmeisterschaft 2022 hat sich Kolumbien als Dritter der südamerikanischen Qualifikation für die Endrunde 2026 qualifiziert. Die Mannschaft überzeugte vor allem offensiv, erzielte die zweitmeisten Tore aller Conmebol-Teams und wird von Bayern-Star Luis Diaz angeführt. Bei ihrer siebten WM-Teilnahme hofft Kolumbien, an die erfolgreichen Turniere von 1990 und 2014 anzuknüpfen.

Kolumbien hat sich nach der verpassten Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 erfolgreich für die Endrunde 2026 qualifiziert. In der südamerikanischen Qualifikation belegte das Team den dritten Platz und sicherte sich damit das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Besonders auffällig war die offensive Stärke der Kolumbianer, die mit vielen Treffern überzeugten und hinter den beiden topgesetzten Teams die zweitmeisten Tore in der Conmebol-Qualifikation erzielten. Starspieler Luis Diaz vom FC Bayern München war mit sieben Toren der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft und zeigte sich in bestechender Form. Die Qualifikation gilt als wichtiger Schritt, um an die erfolgreichen WM-Auftritte von 1990 und 2014 anzuknüpfen, bei denen Kolumbien jeweils das Viertelfinale erreichte.

Die Mannschaft, die nun ihre siebte WM-Teilnahme feiert, hofft, unter der Leitung von Cheftrainer Néstor Lorenzo, der im Jahr 2023 das Amt übernahm, erneut ein ähnliches Ergebnis zu erzielen oder vielleicht noch weiter zu kommen. Der Kader bietet eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, wobei die Offensivabteilung mit Namen wie James Rodriguez, der nach Jahren wieder im Nationalteam überzeugt, und dem dynamischen Luis Diaz besonders im Fokus steht.

Im Tor bieten sich mit Camilo Vargas, Alvaro Montero und David Ospina mehrere Optionen, während die Abwehr mit Spielern wie Davinson Sanchez, Yerry Mina und Daniel Munöz stabilstehen soll. Im zentralen Mittelfeld sind Jefferson Lerma und Richard Rios wichtige Schlüsselspieler, die für Balance und Spielkontrolle sorgen. Die Flügelspieler und offensiven Mittelfeldspieler wie Jhon Arias, Jorge Carrascal und Juan Fernando Quintero bringen Kreativität und Torgefahr ein.

Insgesamt präsentiert sich die kolumbianische Nationalmannschaft als eine schlagkräftige Einheit, die auf dem Weg nach Nordamerika nicht nur als Teilnehmer, sondern als möglicher Überraschungskandidat gehandelt wird





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