Kolumbien gewinnt sein erstes Gruppenspiel der WM 2026 gegen Usbekistan mit 3:1. Luis Díaz trifft und bereitet ein Tor vor; Usbekistan erzielt erstes WM-Tor der Geschichte durch Fayzullayev.

Die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika hat nun auch die letzten beiden Nationen offiziell willkommen geheißen: Kolumbien und Usbekistan bestritten ihr erstes Gruppenspiel im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt.

Die Begegnung war von Beginn an von Spannung und Emotionen geprägt, denn beide Teams hatten viel zu beweisen. Kolumbien, als einer der Favoriten der Gruppe, wollte einen erfolgreichen Start hinlegen, während Usbekistan als krasser Außenseiter antrat und den ersten WM-Sieg der eigenen Geschichte anstrebte. Unter der Leitung des italienischen Weltmeisters Fabio Cannavaro, der seit Oktober 2025 die usbekische Nationalmannschaft trainiert, hoffte das Team auf eine Überraschung.

Cannavaro, Weltfußballer des Jahres 2006, brachte taktische Disziplin und internationale Erfahrung mit, doch gegen die individuelle Klasse der Kolumbianer war es schwer zu bestehen. Das Spiel begann verhalten, beide Seiten tasteten sich ab. Kolumbien hatte mehr Ballbesitz, aber Usbekistan stand kompakt und lauerte auf Konter. Der kolumbianische Star Luis Díaz, der nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern München nun seine Klasse auf der großen Bühne zeigen wollte, fand zunächst kaum ins Spiel.

In der 32. Minute hatte er die erste große Chance: Aus spitzem Winkel zog er ab und visierte das lange Eck an, doch der Ball prallte an den Pfosten. Das Alu-Pech sollte für Díaz jedoch nicht das Ende seiner Einflussnahme sein. Nur Sekunden später kam es zu einer üblen Szene, als Usbekistans Abwehrchef Abdukodir Khusanov, der bei Manchester City unter Vertrag steht, nach einem Zweikampf mit Díaz unglücklich mit dem Kopf gegen den Pfosten prallte und minutenlang behandelt werden musste.

Glücklicherweise konnte er weiterspielen, doch der Schock saß tief. Kurz vor der Pause belohnte sich Kolumbien für seine Bemühungen. Díaz leitete das Tor mit einer präzisen, halbhohen Flanke ein, die Daniel Munoz in der Mitte erreichte. Der Verteidiger drehte sich elegant um die eigene Achse, nahm die Kugel volley und hämmerte sie artistisch per Pike in die Maschen.

Es war ein Tor der Extraklasse, das die Fans im Azteken-Stadion zum Toben brachte. Mit 1:0 ging es in die Kabinen. Doch nach dem Wiederanpfiff zeigte Usbekistan, dass es nicht nur zum Verlieren gekommen war. In der 61.

Minute erzielte Abbosbek Fayzullayev den Ausgleich, ein historischer Moment für das zentralasiatische Land. Cannavaro feierte an der Seitenlinie ausgelassen, denn es war das erste WM-Tor in der Geschichte Usbekistans. Die Freude währte jedoch nur kurz. Nur fünf Minuten später schlug Kolumbien zurück - und wieder war Díaz der Dreh- und Angelpunkt.

Nach einem schnellen Konter setzte der ehemalige Leverkusener Spieler Jhon Arias (Einsätze in der Bundesliga: 7) den Bayern-Star in Szene. Díaz Schuss aus halblinker Position war eigentlich harmlos, doch Usbekistans Torwart Utkir Yusupov ließ den Ball durch die Finger gleiten und patzte entscheidend. Es stand 2:1. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Jaminton Campaz mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern zum 3:1 alles klar.

Kolumbien feierte am Ende einen verdienten, aber keineswegs ungefährdeten Auftaktsieg. Die Partie zeigte die Stärken und Schwächen beider Teams. Kolumbien verfügt über eine Vielzahl von Individualisten, die jederzeit ein Spiel entscheiden können, aber defensiv offenbarte die Mannschaft Lücken, die Usbekistan eiskalt bestrafte. Für die kommenden Gruppenspiele gegen die DR Kongo (24.

Juni, 3 Uhr) und Portugal (28. Juni, 1.30 Uhr) muss Trainer Néstor Lorenzo die Defensive stabilisieren. Usbekistan hingegen kann trotz der Niederlage stolz auf seine Leistung sein und hat gezeigt, dass es nicht nur chancenlos ist. Cannavaro wird die positiven Ansätze mitnehmen, insbesondere den ersten WM-Treffer, der für das junge Team ein Meilenstein ist.

Die Gruppe G verspricht weitere Spannung, denn Portugal ist neben Kolumbien der zweite Favorit, aber die DR Kongo und Usbekistan könnten für Überraschungen sorgen. Das Azteken-Stadion war Zeuge eines unterhaltsamen und emotionalen Spiels, das die Vielfalt des Weltfußballs unterstrich. Kolumbien startet mit drei Punkten, Usbekistan geht leer aus, aber mit erhobenem Haupt.

Die Leistung von Luis Díaz war zweischneidig: Einerseits vergab er die frühe Chance und war über weite Strecken unauffällig, andererseits bereitete er das erste Tor vor und erzielte das zweite selbst. Sein Einfluss auf das Spiel war letztlich entscheidend. Für Bayern München, wo er in der vergangenen Saison oft verletzt war, ist das ein gutes Zeichen. Auch der kolumbianische Mittelfeldmotor James Rodríguez, der nicht in der Startelf stand, aber eingewechselt wurde, zeigte kurze, aber starke Aktionen.

Auf usbekischer Seite überzeugte vor allem der zweikampfstarke Khusanov, der trotz des Schocks durchspielte. Fayzullayev mit seinem historischen Tor wird in die Geschichtsbücher eingehen. Die WM 2026 hat gerade erst begonnen, aber diese Begegnung wird noch lange in Erinnerung bleiben - nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen der Leidenschaft und des Willens aller Beteiligten. Der Fußball hat einmal mehr bewiesen, warum er die schönste Nebensache der Welt ist





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