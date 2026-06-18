Kolumbien startet mit 3:1-Sieg über Usbekistan in die WM - Díaz leitet Führung ein

Beim WM-Auftaktspiel in Mexiko-Stadt besiegt Kolumbien den Debütanten Usbekistan mit 3:1. Luis Díaz mischt das Spiel an und leitet die Führung ein, während Usbekistan durch ein historisches Tor ausgleicht, bevor Kolumbien den Sieg sichert.

Ein starker Auftakt für den kolumbianischen Star Luis Díaz beim WM-Spiel gegen Usbekistan im legendären Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt. Die favorisierte kolumbianische Mannschaft triumphierte mit 3:1 gegen den krassen Außenseiter und WM-Debütanten, wobei Díaz zunächst Pech hatte: In der 32.

Minute prüfte er mit einem Versuch aus spitzem Winkel das Tor, traf aber nur den Pfosten. Kurz darauf sorgte eine üble Szene für Aufregung, als der usbekische Star Khusanov nach einem Zweikampf mit Díaz am Spielfeldrand voll in einen Kameramann krachte. Doch kurz vor der Pause leitete Díaz die Führung ein: Mit einer halbhohen Flanke fand er Daniel Munoz, der sich um die eigene Achse drehte und den Ball artistisch per Pike ins Tor bugsierte - 1:0 für Kolumbien.

Nach dem Seitenwechsel glich Usbekistan durch Abbosbek Fayzullayev aus, was für Nationaltrainer Fabio Cannavaro einen historischen Moment bedeutete - es war das erste WM-Tor für Usbekistan überhaupt. Doch Kolumbien schlug eiskalt zurück: Ex-Leverkusener Puerta schickte Díaz in einen Konter, dessen Schuss durch die Finger von Torwart Yusupov flutschte. Den Schlusspunkt setzte Joker Jaminton Campaz in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luis Díaz Kolumbien Usbekistan WM Azteken-Stadion Fabio Cannavaro Historisches Tor 3:1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM: Kolumbien siegt 3:1 gegen WM-Debütant UsbekistanMexico City - Kolumbien hat sich zum Auftakt in WM-Gruppe K mit 3:1 gegen Usbekistan durchgesetzt.Die Südamerikaner gingen in der 40. Minute durch Daniel Munoz in Führung, der nach einer gefühlvollen Flanke

Read more »

Kolumbien besiegt Usbekistan in WM-Auftaktspiel mit 3:1Kolumbiens Nationalmannschaft startet mit einem 3:1-Erfolg gegen Usbekistan in die WM. Die Südamerikaner übernehmen die Tabellenführung in Gruppe K. Usbekistan erzielt sein erstes WM-Tor in der Geschichte des Landes. Das Spiel im Aztekenstadion zeigte kolumbianische Dominanz, aber auch den starken Kampfeswillen des Asiaten. Für Kolumbien ist der Sieg verdient, aber das Team muss sich für das weitere Turnier noch steigern.

Read more »

Kolumbien übernimmt Platz 1 nach Sieg über UsbekistanKolumbien hat sich in seinem ersten Spiel der Gruppe K durchgesetzt und übernimmt den ersten Platz. Sie gewannen mit 3:1 gegen WM-Debütant Usbekistan.

Read more »

Bei WM-Spiel Usbekistan gegen Kolumbien: Verteidiger senst Bayern-Star umSorgen um einen Kameramann: Beim WM-Spiel Usbekistan gegen Kolumbien am Mittwoch (17. Juni) erwischt es ihn übel.

Read more »