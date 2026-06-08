Kolumbiens Präsident Petro sorgt mit "Heil Hitler"-Beitrag für internationalen Eklat

Wenige Tage vor der Stichwahl in Kolumbien hat Präsident Gustavo Petro mit einem Nazi-Vergleich auf X für eine internationale Kontroverse gesorgt. Der amtierende Staatschef reagierte auf eine Kolumne, die den konservativen Kandidaten Abelardo de la Espriella unterstützt. Der Vorfall wird von Kritikern als schändlicher Tiefpunkt bezeichnet und verschärft die ohnehin angespannten Beziehungen zu Israel.

Wenige Tage vor der entscheidenden Stichwahl um das kolumbianische Präsidentenamt hat der amtierende Staatschef Gustavo Petro mit einem international scharf kritisierten Beitrag für Empörung gesorgt.

Auf der Plattform X, vormals Twitter, antwortete Petro auf einen Beitrag der Zeitung El Espectador mit den beiden Worten "Heil Hitler". Der umstrittene Post bezog sich auf eine Kolumne des Journalisten Felipe Zuleta Lleras, in der dieser für den konservativen Präsidentschaftskandidaten Abelardo de la Espriella warb. Der Eklat erreicht seinen Höhepunkt nur wenige Tage vor der Wahl am 21. Juni, bei der über die Nachfolge Petros entschieden wird.

Der Präsident selbst kann aufgrund der Verfassung nicht erneut kandidieren. Sein politisches Lager unterstützt den linken Senator Iván Cepeda, der in der ersten Wahlrunde 40,9 Prozent der Stimmen erhielt, während sein Kontrahent de la Espriella auf 43,7 Prozent kam. Die Reaktionen auf Petros Beitrag waren umgehend und heftig. Zu den prominentesten Kritikern gehörte Israels UN-Botschafter Danny Danon, der Petro auf X antwortete: "Was auch immer in Ihrem Privatleben vor sich geht, es gibt Grenzen, die niemals überschritten werden dürfen.

" Die Verwendung von Nazi-Parolen sei ein "schändlicher Tiefpunkt". Danon forderte Petro auf, zur Besinnung zu kommen und sich zu entschuldigen, bevor er am Mittwoch den Vorsuch einer Debatte im Sicherheitsrat über den Friedensprozess im Nahen Osten übernimmt. Der kolumbianische Präsident steht wegen seiner wiederholten scharfen Angriffe auf Israel bereits in der Kritik. Seit dem Gaza-Krieg haben sich die Beziehungen zwischen Bogotá und Jerusalem markedly verschlechtert.

Petro warf Israel nicht nur wiederholt einen Völkermord im Gazastreifen vor, sondern erfand auch irreführende Opferzahlen. Israel wies die Anschuldigungen zurück und warf Petro vor, damit die Terrororganisation Hamas zu belohnen. Für Beobachter kommt der aktuelle Vorfall nicht überraschend: Petro fällt seit Jahren durch Nazi-Vergleiche und die Nutzung entsprechender Rhetorik auf. Regelmäßig brachte er politische Gegner oder ihm unliebsame Positionen in Verbindung mit dem Nationalsozialismus, was international wiederholt für Irritationen sorgte.

Der jüngste Vorfall unterstreicht die zunehmend polarisierte und emotionale Atmosphäre im kolumbianischen Wahlkampf und wirft bedenkliche Fragen über das politische Verhalten des amtierenden Präsidenten auf. Experten warnen, dass solche Äußerungen nicht nur das internationale Ansehen Kolumbiens beschädigen, sondern auch den innenpolitischen Dialog weiter vergiften. Die Stichwahl verspricht nun noch angespannter zu werden, da beide Lager die jüngsten Ereignisse für ihre Zwecke nutzen werden





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