Kolumbus Group AG veröffentlicht Voranmeldung für öffentliches Kaufangebot an Swiss Estates AG

Die Kolumbus Group AG hat die Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot für die Swiss Estates AG veröffentlicht. Das Angebot umfasst den Kauf von Namenaktien und Partizipationsscheinen der Swiss Estates AG.

Die Kolumbus Group AG hat die Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot für die Swiss Estates AG veröffentlicht. Das Angebot umfasst den Kauf von Namenaktien und Partizipationsscheine n der Swiss Estates AG.

Die Kolumbus Group AG bietet CHF 3.00 netto in bar für jede vollständig liberierte im Publikum gehaltene Namenaktie der Swiss Estates AG mit einem Nennwert von je CHF 5.00 (Stammaktien) und CHF 2.00 netto in bar für jeden im Publikum gehaltenen Inhaber-Partizipationsschein der Swiss Estates mit einem Nennwert von je CHF 5.00 an. Die detaillierte Voranmeldung ist auf der Website der Kolumbus Group AG verfügbar. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 22.

Juli 2026 auf denselben Kanälen veröffentlicht, das Angebot wird voraussichtlich vom 6. August 2026 bis zum 2. September 2026, 16:00 Uhr MESZ, offenbleiben. Die Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen.

Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben, d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt. Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss kotiert, Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland, während Partizipationsscheine an der Börse Düsseldorf kotiert sind und keine Erwerbsbeschränkungen unterliegen. Die Kolumbus Group AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Mitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Namenaktien oder anderen Beteiligungspapieren der Swiss Estates AG dar, noch bildet sie die Grundlage für einen entsprechenden Vertrag oder darf im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag herangezogen werden. Die Aktionäre und Inhaber von Partizipationsscheinen der Swiss Estates AG werden dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen, die unter der Website der Kolumbus Group AG verfügbar ist oder sein wird.

Das Kaufangebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung durchgeführt, in dem bzw. der das Kaufangebot als rechtswidrig angesehen werden würde oder in dem bzw. der das Kaufangebot in sonstiger Weise gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder in dem bzw. der die Kolumbus Group AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gezwungen wäre, die Bedingungen des Kaufangebots in irgendeiner Weise zu ändern oder zu ergänzen, eine zusätzliche Anmeldung bei einer Regierungs-, Aufsichts- oder sonstigen Behörde vorzunehmen oder zusätzliche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Kaufangebot zu ergreifen. Es ist nicht beabsichtigt, das Kaufangebot auf ein solches Land oder eine solche Gerichtsbarkeit auszuweiten





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