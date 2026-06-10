Kolumbus Group AG veröffentlicht Voranmeldung für öffentliches Kaufangebot an Swiss Estates AG

Die Swiss Estates AG teilt mit, dass die Kolumbus Group AG eine Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot veröffentlicht hat. Das Angebot sieht CHF 3,00 pro Namenaktie und CHF 2,00 pro Partizipationsschein vor. Zudem wird der Generalversammlung am 12. Juni 2026 die Dekotierung der Titel beantragt. Die detaillierte Voranmeldung ist bereits online verfügbar, der Prospekt folgt im Juli.

Die Swiss Estates AG, eine auf Wohnimmobilien in der Schweiz spezialisierte Gesellschaft, hat in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass die Kolumbus Group AG eine Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot veröffentlicht hat.

Dieses Angebot sieht CHF 3,00 netto in bar für jede vollständig liberierte Namenaktie der Swiss Estates AG mit einem Nennwert von CHF 5,00 vor. Für die im Publikum gehaltenen Inhaber-Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 5,00 werden CHF 2,00 netto in bar geboten. Die detaillierte Voranmeldung ist auf der Webseite der Kolumbus Group AG unter https://www.kolumbus.ag/investieren/ einsehbar. Der Angebotsprospekt soll voraussichtlich am 22.

Juli 2026 veröffentlicht werden; das Angebot selbst wird voraussichtlich vom 6. August bis zum 2. September 2026, 16:00 Uhr MESZ, offen sein. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass der Generalversammlung der Swiss Estates AG am 12.

Juni 2026 die Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss sowie der Partizipationsscheine von der BX Swiss und der Börse Düsseldorf beantragt wird. Die Swiss Estates AG investiert langfristig in Wohnbauten in städtischen Gebieten der Schweiz, einschließlich Agglomerationen, und erwirbt dabei Renditeimmobilien mit mehr als 20 Mieteinheiten, die als undermanaged oder mit Repositionierungspotenzial eingestuft werden.

Die Namenaktien sind an der BX Swiss unter dem Tickersymbol SEAN und die Partizipationsscheine unter SEAP sowie an der Börse Düsseldorf unter dem Ticker WAG kotiert. Wichtig ist, dass die Namenaktien strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland unterliegen, während die Partizipationsscheine an der Börse Düsseldorf ohne solche Beschränkungen gehandelt werden können. Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Unsicherheiten behaftet sind und keine Garantie für die Durchführung der Transaktion darstellen.

Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Information kein Angebot darstellt und Aktionäre sowie Inhaber von Partizipationsscheinen angehalten sind, die Angebotsunterlage zu lesen. Das Kaufangebot wird nicht in Ländern oder Rechtsordnungen durchgeführt, in denen es rechtswidrig wäre oder zusätzliche regulatorische Schritte erfordern würde. Internationale Anleger sollten die jeweiligen gesetzlichen Beschränkungen beachten, insbesondere bei den ausländischen Erwerbsbeschränkungen der Namenaktien.

Die Transaktion ist eingebettet in einen umfassenderen Strategiewechsel der Swiss Estates AG, der mit der geplanten Dekotierung einhergeht und den Fokus auf langfristige, repositionierungsorientierte Immobilieninvestments unterstreicht





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