Kolumbus Group meldet öffentliches Kaufangebot für Swiss Estates AG an

Die Kolumbus Group AG hat die Voranmeldung zu ihrem öffentlichen Kaufangebot für die Swiss Estates AG veröffentlicht. Das Angebot umfasst Barpreise von CHF 3,00 pro Namenaktie und CHF 2,00 pro Partizipationsschein und soll vom 6. August bis 2. September 2026 laufen.

Die Kolumbus Group AG hat heute die Voranmeldung zu ihrem geplanten öffentlichen Kaufangebot für die Swiss Estates AG veröffentlicht. Das Angebot wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben auf den dafür vorgesehenen Kanälen eingereicht und bietet den öffentlichen Aktionären der Swiss Estates AG einen Barpreis von drei Schweizer Franken pro voll liberierte Namenaktie (Stammaktie) mit einem Nennwert von fünf Franken sowie zwei Schweizer Franken pro Inhaber‑Partizipationsschein, ebenfalls mit einem Nennwert von fünf Franken.

Die detaillierte Voranmeldung ist auf der Website der Kolumbus Group AG unter https://www.kolumbus.ag/investieren/ einsehbar. Der offizielle Angebotsprospekt soll voraussichtlich am 22. Juli 2026 veröffentlicht werden, während das Kaufangebot selbst vom 6. August 2026 bis zum 2.

September 2026, 16:00 Uhr MESZ, offenstehen wird. Im Vorfeld hatte die Swiss Estates AG bereits am 18. Mai 2026 in einer Ad‑hoc‑Mitteilung angekündigt, dass auf ihrer Generalversammlung am 12. Juni 2026 die Dekotierung ihrer Namenaktien an der BX Swiss sowie der Partizipationsscheine an der BX Swiss und an der Börse Düsseldorf beantragt werden soll.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Kolumbus Group AG ein Übernahmeangebot beabsichtigt. Die Swiss Estates AG konzentriert sich auf langfristige Investitionen in Wohnimmobilien in städtischen Gebieten der Schweiz, wobei insbesondere Objekte mit zwanzig oder mehr Mieteinheiten und einem hohen Repositionierungspotenzial erworben werden. Die Gesellschaft hält die erworbenen Renditeimmobilien langfristig und entwickelt sie weiter, um stabile Erträge zu erzielen.

Die Aktien der Swiss Estates AG werden derzeit an der BX Swiss (Valor 2392655, ISIN CH0023926550, Ticker SEAN) gehandelt, während die Partizipationsscheine sowohl an der BX Swiss (Valor 1930453, ISIN CH0019304531, Ticker SEAP) als auch an der Börse Düsseldorf (Ticker WAG, ISIN CH0019304531, WKN A0MJ3Y) notiert sind. Die Namenaktien unterliegen strengen Erwerbsbeschränkungen für ausländische Investoren, während die Partizipationsscheine keine derartigen Beschränkungen kennen. In der Voranmeldung werden die wesentlichen Bedingungen des Angebots, einschließlich etwaiger Beschränkungen, dargelegt.

Aktionäre und Inhaber von Partizipationsscheinen wird empfohlen, die vollständige Angebotsunterlage zu prüfen, die ebenfalls auf der genannten Website zur Verfügung gestellt wird. Die Mitteilung enthält zudem zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, sowie rechtliche Haftungsausschlüsse, die verdeutlichen, dass das Dokument keine verbindliche Angebotsgrundlage darstellt





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