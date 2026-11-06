Kombinat Festival in Potsdam: Kunst und Wissenschaft treffen aufein

Das Kunstduo Kombitat startet am 8. November das Festival "For the Record" in der Galerie Raum 107 in Potsdam. Fünf Filmstudenten und Künstler reflektieren gemeinsam über visuelle Impulse in einer einzigartigen Formatmischung aus Film und Live-Performance.

Das Potsdamer Künstlerduo Kombinat feiert mit dem neuen Festivalformat "For the Record" eine innovative Verschmelzung von Tanz, Film und wissenschaftlicher Reflexion. Am 8. November beginnt die Veranstaltungsreihe in der im Jahr 2025 gegründeten Galerie Raum 107 an der Charlottenstraße 107 in Potsdam. Der Titel des Festivals steht für Kunst, Wissenschaft und diverse alternative Sichtweisen, die im Dialog miteinander treten sollen.

Festivalkonzept und kuratorische Idee

Das Grundprinzip der Reihe basiert auf einer klaren strukturellen Kette von Inspiration und Reaktion. Fünf Studierende der Filmuni Babelsberg haben sich durch frühere filmische Arbeiten des Duos zu eigenen Filmsentenzen inspirieren lassen. Diese kurzen Filme sind bewusst auf eine maximale Dauer von vier Minuten beschränkt. Die produzierten Kurzfilme dienen wiederum als expliziter katalytischer Ausgangspunkt für fünf separate Happenings. An diesen fünf Abenden reagieren Gäste öffentlich auf die gezeigten Filme und lassen das anwesende Publikum aktiv an ihren gedanklichen Überlegungen teilhaben.

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Das komplexe Konzept hat sich das Duo auf ein griffiges Motto gebracht, das den Prozess der kognitiven Auseinandersetzung transparent macht: "Keeping Track of Gedankenspaziergang". Diese originelle Idee zielt darauf ab, Menschen beim Prozess des eigenen Denkens zu beobachten. Die Beiträge sollen so vielfältig und variabel sein wie die eingeladenen Gäste und Formate. Möglich sind unter anderem Science-Slam, Klangtanz, Lecture-Performance oder musikalische Interaktion, wie in der offiziellen Ankündigung detailliert ausgeführt wird.

Eröffnung mit internationalen Gästen

Den Auftakt am 8. November macht der aus Berlin stammende Chemieingenieur Anton Nagy. Er reagiert auf eine filmische Miniatur des Studierenden Maksim Mau. Mau wurde in Minsk geboren und ist in Jena aufgewachsen. Er beschäftigt sich besonders intensiv mit Geschichte, Politik und Kultur im postsowletischen Raum. Diese erste Einheit verbindet ingenieurwissenschaftliche Präzision mit postkolonialen und historischen Perspektiven durch die spezifische visuelle Sprache des Films.

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Teil zwei am selben Eröffnungstag gestalten die Musikerin Katharina Plate und Leo Klepper, bekannt unter dem Pseudonym Skales. Gemeinsam improvisieren sie musikalisch zu einem Film, der von Luise Klepper stammt. Diese Kombination ausLive-Musik und kinetischem Material verdeutlicht die Flexibilität des Festivals, unterschiedliche künstlerische Disziplinen nahtlos zu verbinden und neue ästhetische Erfahrungen zu schaffen.

Fortsetzung der Reihe bis Novemberende

Weitere Gäste sind bereits für den Rest des Monats November bestätigt, um die thematische Bandbreite des Festivals zu erweitern. Die Pianistin Ursel Schlicht wird ihre künstlerische Interpretation beisteuern, während der renommierte Journalist Tom Mustroph ebenfalls als Teilnehmer genannt wird. Die fortlaufende Reihe verspricht somit eine intensive Auseinandersetzung mit den Schnittstellen zwischen akademischer Forschung, technischer Expertise und künstlerischer Freiheit.

Paula E. Paul ist als ehemalige Tänzerin unter anderem im Bereich Flamenco aktiv und trat früher auch mit Jo Fabian auf. Heute arbeitet sie als Choreografin und forscht im tandem mit Sirko Knüpfer. Knüpfer ist als Medienkünstler tätig und unterrichtet seit 2017 im Fach Montage an der Filmuni Babelsberg. Die langjährige Erfahrung beider Partner in ihren jeweiligen Domains bildet das fundierte Rückgrat für die konzeptionelle Ausrichtung dieses einzigartigen Festivals in Potsdam.