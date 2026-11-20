Die Komische Oper in Berlin droht 2029 in die Insolvenz zu rutschen. Die Intendanten warnen vor dem Ende der Rücklagen und fordern politische Maßnahmen zur Sicherung der Kulturfinanzierung.

Drei Jahre nach den ersten Vorbereitungen auf dem Baufeld der Komischen Oper in Berlin drängen die leitenden Intendanten auf beschleunigte Fortschritte im Bauprozess. Das historische Gebäude wurde in der Zwischenzeit vollständig entkernt, um den Weg für die eigentlichen Bauarbeiten freizugeben, die nun den nächsten Abschnitt einleiten sollen. Die Ko-Intendantin Susanne Moser gab bei einer aktuellen Begehung auf dem Gelände ihre Zuversicht, dass die Wiedereröffnung der Spielstätte zu Beginn der dreißiger Jahre stattfinden kann.

Sanierungskosten und Bauzeitplan im Detail

Die Komische Oper steht neben der Staatsoper Unter den Linden und der Deutschen Oper als eines der drei großen Opernhäuser in der deutschen Hauptstadt. Für die anstehende Generalsanierung und den zusätzlichen Erweiterungsbau sind insgesamt rund 477 Millionen Euro veranschlagt. Susanne Moser erklärte, dass bereits etwa ein Drittel der gesamten Bausumme ausgegeben oder vertraglich vergeben wurde. Um den vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten, werden in der nahen Zukunft jährliche Bauausgaben zwischen 60 und 70 Millionen Euro benötigt.

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Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das Haus sechs Jahre nach Baubeginn wieder seine Türen öffnet, was im Jahr 2029 vorgesehen war. Dieser Termin konnte jedoch nicht gehalten werden. Im Anfang des Jahres 2025 wurde mit einem Abschluss der Bauarbeiten in den Jahren 2030 bis 2033 gerechnet. Ein genaues Datum für die Fertigstellung legte der Projektleiter am Freitag nicht fest. Der Spatenstich für den neuen Erweiterungsbau ist für August 2027 geplant, wie der Bausenator Christian Gaebler von der SPD bestätigte. Dieser Neubau dient dazu, Räume am Boulevard Unter den Linden zu ersetzen, die später wieder abgegeben werden sollen.

Finanzielle Risiken und Warnungen der Intendanten

Neben den baulichen Herausforderungen droht der Spielstätte eine gravierende finanzielle Krise. Philip Bröking, der Kollege von Susanne Moser, warnte davor, dass die eigenen Rücklagen der Komischen Oper wahrscheinlich im Jahr 2029, spätestens jedoch im Jahr 2030 vollständig aufgebraucht sein werden. Bröking forderte die Kulturpolitik auf, tätig zu werden, und verwies dabei auf frühere politische Versprechungen, die im Wahlkampf gemacht wurden. Die Situation wird durch die laufenden Verhandlungen über die Bildung einer neuen Landesregierung in Berlin zwischen den Parteien Linke, SPD und Grüne zusätzlich politisch aufgeladen.

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Susanne Moser und Philip Bröking betonten, dass in einer solchen finanziellen Engpasslage die Verantwortung bei der politischen Führung liegt. Die Warnung dient als deutliches Signal an die Entscheidungsträger, dass ohne finanzielle Unterstützung die Betriebsfähigkeit der Institution gefährdet ist. Die Intendanten nutzen die öffentliche Plattform der Baustellenbegehung, um die Dringlichkeit der Situation transparent zu machen und Druck auf die Verantwortlichen auszuüben.

Ausweichspielstätte und historische Sanierungsmängel

Während der gesamten Bauphase spielt die Komische Oper vorübergehend im Schillertheater. Allerdings ergeben sich aus der Logistik an diesem Standort Nachteile. Susanne Moser erklärte, dass dort weniger Vorstellungen gespielt werden können als gewohnt. Zudem bietet das Schillertheater mit rund 1.000 Plätzen etwa 200 Sitzplätze weniger als das Stammhaus. Diese Einschränkungen haben direkte Auswirkungen auf das Programm und die Einnahmen der Oper.

Die Notwendigkeit der umfassenden Sanierung zeigt sich auch in den historischen Zuständen des Gebäudes. Die Komische Oper wurde zuletzt in den 1960er Jahren generalsaniert. Susanne Moser berichtete von erheblichen Mängeln, darunter Stuck, der von der Decke herabfiel, und Wasserrohrbrüchen, mit denen im Saal gekämpft werden musste. Um die Sicherheit zu gewährleisten, war zeitweise ein Netz im Saal gespannt. Diese langjährigen Probleme rechtfertigen die hohen Kosten und die lange Dauer der aktuellen Maßnahmen.

Großprojekte in Berlin und kulturelle Perspektiven

Die Komische Oper ist nicht das einzige große kulturelle Projekt in Berlin, das mit langwierigen Sanierungsarbeiten zu kämpfen hat. Seit Jahren wird das Pergamonmuseum generalüberholt. Auch die Staatsbibliothek in der Nähe des Potsdamer Platzes wird jahrelang für Besucher geschlossen sein. Die Philharmonie muss ebenfalls saniert werden, was laut Angaben der Philharmoniker Kosten von etwa 800 Millionen Euro verursachen könnte.

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Trotz der baulichen und finanziellen Herausforderungen gibt es auch positive Perspektiven für die Spielzeit. Die nächste Saison wird am früheren Flughafen Tempelhof eröffnet. Dieses Programm wird von der Performancekünstlerin Florentina Holzinger gestaltet. Dieser Schritt zeigt, dass die Komische Oper trotz der Umstände in der Bauphase kreativ und öffentlich präsent bleibt. Die Zusammenarbeit mit externen Künstlern bietet eine Möglichkeit, die kulturelle Kontinuität zu wahren, während das Stammhaus grundlegend erneuert wird.