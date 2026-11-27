Arbeitsminister Schweitzer hat im Alleingang ein Gesetz im Rentenstreit vorgelegt. Die Union ist empört. Das kann sie auch sein, noch mehr als über das Vorgehen über den Inhalt.

) bei der Rente gerade treibt. Seit Monaten ringt die Koalition darum, die eigentlich längst vereinbarte Reform endlich über die Bühne zu bringen. Zentraler Streitpunkt: Was wird aus der „Rente mit 63“?.

Dass dieses Vorgehen mit der Union nicht abgestimmt ist, ist schon verwunderlich genug. Doch beim Blick in die 287 Seiten wird es kaum besser. Schweitzer macht jetzt zwar ein Kompromissangebot bei der abschlagsfreien Frühverrentung nach 45 Beitragsjahren. Aber den Begriff „Kompromiss“ ist das kaum wert.

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Von der Vereinbarung, das Modell abzuschaffen, wollte die SPD in den vergangenen Wochen ja ohnehin schon nichts mehr wissen. Im Gesetzentwurf ist jetzt von einer Modifizierung die Rede. Zuerst soll die Altersgrenze, ab der der abschlagsfreie Renteneintritt möglich ist, genauso wie das normale Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Alles andere wäre auch unlogisch.