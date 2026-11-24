Huang ist wieder da, es gibt noch ein Gremium zur Untersuchung, also alles gut? Mitnichten, findet heise-online-Redakteur Nico Ernst.

„Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen“ – diese Szene aus dem Film „Die nackte Kanone“, im Internet längst ein klassisches Meme, kam mir in den vergangenen beiden Wochen immer wieder in den Sinn.

Wie Frank Drebin vor einer explodierenden Feuerwerksfabrik versucht, eine schaulustige Menschenmenge zu zerstreuen, will Nvidias Verwaltungsrat nun einfach offenbar zur Tagesordnung übergehen. Doch natürlich gibt es hier noch mehr zu sehen.des erst vor wenigen Tagen gefeuerten Chefs ausdrücklich schreibt, es habe Gespräche mit „hochrangigen Regierungsvertretern“ gegeben, und dabei nicht mal Namen nennt – dann war da ganz offensichtlich Druck im Spiel. Bei.

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Schon nach Bekanntwerden der ersten Affäre meinte der US-Präsident, Huang sei „ein guter Kerl“, mit dem man nicht so umgehen könne. Und jetzt gibt es die Unbedenklichkeitserklärung wohl von höchster, aber nicht genannter Stelle: Eine Gefahr für die nationale Sicherheit besteht nicht. Sagen wir einfach so, der König hat vielleicht wieder ein Dekret mit seinem Filzstift ausgemalt, Hintergründe haben euch doch nicht zu interessieren. Gehen Sie weiter.

Nico Ernst schreibt seit über 20 Jahren über IT-Themen und gelegentlich auch über Musik. Hardware, Wirtschaft und Netzpolitik sind seine bevorzugten Themen. Da er mit ZX81, C64 und Atari VCS aufwuchs kann er sich auch einem gelegentlichen Spiel noch immer nicht entziehen. Doch so einfach ist das nicht.

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Früheren Medienberichten zufolge soll Huang zeitweise 60 Mitarbeiter beschäftigt haben, die direkt an ihn berichten. Derzeit sollen es rund 20 sein. Üblich sind bei US-Tech-Firmen weniger als zehn direkt dem CEO unterstellte Mitarbeiter. In 60 Bereichen ständig informiert zu sein, das kann auch ein so brillanter Kopf wie Huang nicht leisten.

Ein Unternehmen, das nur von einer einzelnen Person abhängt, hängt am seidenen Faden. Das meinte kürzlich auch Kollege Christof Windeck in einem „Ich habe noch nie gesehen, dass ein einzelner Vorstandschef so einen Einfluss auf die Börse hat“, sagt, während ich das schreibe, auch Raimund Brichta von n-tv in seinem Bericht von der Frankfurter Börse. Dort ging es am Nachmittag des Montags teils über 30 Prozent nach oben für Nvidias Aktie.

Das Unternehmen ist, aktientechnisch gesehen, auf einer Berg- und Talfahrt, und mit ihm. Ob es da mit dem Hin und Her um Huang nicht auch Klagen von Anlegern gibt? Ach was, gehen Sie weiter. Auch wenn hier ein Börsenfeuerwerk Billionen abfackelt.

Jensen Huang ist 63 und milliardenschwer. Zu arbeiten hat er nicht nötig, außer vielleicht fürs Ego, und, wie er in der Mitteilung des Boards betont, aus Verpflichtung für Unternehmen, Aktionäre, Kunden und Partner. Eine öffentlich bekannte Nachfolgeregelung bei Nvidia gibt es auch jetzt nicht. Das ist anders, als beim immer wieder als Parallele zitierten Machtwechsel des todkranken Steve Jobs zu Tim Cook – letzterer wurde nochUnter persönlich hoffentlich besseren Voraussetzungen wäre auch das für Huang ein gangbarer Weg.

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Unter den rund 42.000 Mitarbeitern von Nvidia wird sich doch wohl einer finden, der ihn beerben kann. Immerhin: Seine Kinder Madison Huang und Spencer Huang sind schon in Führungspositionen im Unternehmen installiert. Die müssen sich seinen Job aber erst verdienen, sagte Huang einmal. Gehen Sie weiter.