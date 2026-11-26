Die Konzerne verdienen Milliarden auf dem Kontinent und profitieren von seinem Schutz. Die EU-Digitalsteuer ist überfällig, doch ein Argument der Gegner wiegt schwerer, als viele glauben.

Beim Gipfel in Brüssel ringen die Staats- und Regierungschefs um den nächsten EU‑Haushalt. Sie müssen die Schulden aus der Pandemie zurückzahlen, derhelfen, aufrüsten und technologisch unabhängiger werden.

Doch die bisherige Finanzierung über EU-Schulden und Abgaben der Mitgliedsländer stößt an ein Limit. Die öffentlichen Schulden in der EU liegen inzwischen bei rund 83 Prozent der Wirtschaftsleistung. Europa kann seine Sicherheit nicht dauerhaft auf Pump finanzieren.und Sozialbeiträge bei einem alleinstehenden Durchschnittsverdiener fast die Hälfte der Arbeitskosten. Im Oktober lag die Inflation im Euro-Raum wieder bei vier Prozent.

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Ein Weiter-so ist nicht zumutbar.immer noch vor einer fairen Beteiligung der großen Tech-Konzerne zurückschreckt. Die amerikanischen Digitalkonzerne verdienen Milliarden auf Europas Markt, profitieren von Rechtssicherheit und politischer Stabilität. Sie profitierten auch von Europas Milliardenausgaben zur Unterstützung der Wirtschaft während der Coronakrise. Seit der Pandemie boomen ihre Geschäfte mit Onlinehandel, Werbung und digitalen Dienstleistungen.