Kommentar zur Relegation: Verdiente Sieger und gerechte Ausgänge

Ein Kommentar argumentiert, dass sowohl in der Aufstiegs- als auch in der Abstiegsrelegation die jeweils richtigen Vereine gewonnen haben. Trotz emotionaler Debatten über Fairness zeigen die Saisonbilanzen und Tabellenverläufe, dass die Entscheidungen gerechtfertigt sind. Der Endowment-Effekt erklärt, warum viele Fans dennoch das Gefühl haben, dem Drittplatzierten sei etwas genommen worden.

Die Relegation ist unter Fans höchst umstritten. Oft heißt es, der Sieger hätte es "unverdient" noch geschafft. In diesem Jahr ist jedoch klar: Beide Sieger haben sich eben jenen redlich verdient.

Ein Kommentar.

"Unfair" sei es, dass der Tabellensechzehnte nochmal eine Chance bekommt. "Verdient" habe es der Tabellendritte, den Aufstieg zu feiern. Doch ist das wirklich so einfach? Obwohl sich in einem Fall der klassentiefere und in einem Fall der klassenhöhere Verein durchgesetzt hat, ist in beiden Fällen festzuhalten: Die Ausgänge der Spiele sind verdient - und gerecht.

Dabei muss man sich nur die individuellen Saisons einmal anschauen. Rot-Weiss Essen ist als drittplatzierter Drittligist gescheitert. Aber hatte es RWE wirklich verdient? Und wenn ja, an welchen Kriterien macht man das fest?

Die Essener haben im Laufe ihrer Saison 66 Gegentore kassiert. Abgesehen von den vier Absteigern, die teilweise Klassenunterschiede zum Rest der Liga offenbarten, waren nur drei Teams defensiv schwächer. Ist das eine Aufsteiger-Bilanz? II ab (1:6).

Lediglich ein glückliches (! ) Standardtor (! ) nach Ping-Pong (! ) in der Nachspielzeit (!

) des letzten Spieltags (! ) bei einem der besagten Absteiger Ulm (! ) sorgte für Platz drei der Essener. Die Wölfe standen ab Spieltag sechs in der unteren Tabellenhälfte, ab Spieltag 21 durchgehend auf einem der letzten vier Plätze.

Das alles, während der SC Paderborn nach dem 8. Spieltag nur einmal nicht in den Top 4 der Tabelle war. In beiden Duellen wurde der richtige Sieger gefunden.

Allerdings gibt es auch eine psychologische Erklärung: Der sogenannte Endowment-Effekt beschreibt die Tendenz, etwas als wertvoller zu empfinden, sobald man es zu besitzen glaubt. Genau das passiert hier: Es fühlt sich für viele an, als hätte man dem Drittplatzierten etwas weggenommen - nämlich einen sicheren Aufstiegsplatz. Wer hat entschieden, dass drei Klubs einen Aufstieg beziehungsweise Abstieg "verdient" haben? Das war eine simple Festlegung, die im Jahr 2009 wieder geändert wurde.

Die Relegation ist dazu da, um genau diese Präzedenzfälle besser auseinanderhalten zu können. Nicht immer haben es drei Klubs verdient, auf- oder abzusteigen. Manchmal sind es nur zwei, manchmal vielleicht sogar vier. Ob sich beispielsweise der Die Relegation ist sicher kein perfektes System - aber das waren drei fixe Auf- und Absteiger auch nicht





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