Eine ExpertInnenkommission schlägt eine Annäherung an das nordische Modell der Prostitution vor. Insgesamt soll strenger reguliert werden.

Freier sollen zukünftig für den Kauf von Sex bei nicht angemeldeten Prostituierten bestraft werden. Ebenso die zugehörigen Bordellbetreiber. Die Prostituierten bleiben dagegen straffrei. Das schlägt eine ExpertInnenkommission für den Schutz von Prostituierten vor.

Ein Jahr lang wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun am Mittwoch im Bundesfrauenministerium vorgestellt wurden. In der Hoffnung, dass Prostituierte künftig Anmeldeverfahren künftig besser nutzen, sollen diese niedrigschwelliger werden. Prostituierte sollen durch eine verpflichtende Beratung konstant an Unterstützung angebunden sein, erklärte der Vorsitzende Tillmann Bartsch. Die Kommission sprach sich außerdem für eine Erhöhung des Mindestalters für Prostitution auf 21 Jahre aus und forderte mehr Schutz vor Diskriminierung und für Schwangere.

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Da inzwischen auch ein erheblicher Teil der Prostitution online und völlig unreguliert stattfände, müsse auch dort angepackt werden, so Bartsch. Prostitution auf der Straße soll bis auf wenige Ausnahmen komplett verboten werden und der Polizei sollen mehr Ressourcen und Kontrollmöglichkeiten im Kampf gegen Menschenhandel zugestanden werden. Es sei nicht einfach gewesen, auf einen Konsens zu kommen, da es in der Kommission viele kontroverse Meinungen gab. Daher einigte man sich schließlich auch lediglich auf eine Annäherung an das nordische Modell.