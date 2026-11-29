Fünf Kinder, die bisher keiner ausgehalten hat, verbringen die Adventszeit in ihrer besonderen Wohngruppe. Wir haben sie besucht.

Fünf Kinder, die bisher keiner ausgehalten hat - nicht die Eltern, nicht die Pflegeeltern und andere Kinderheime auch nicht - verbringen die Adventszeit miteinander. In einer Wohngruppe irgendwo in NRW.

Wie erleben die fünf Kinder ohne Familien das Fest der Familie? Wir haben sie im vergangenen Jahr von Ende November bis Heiligabend besucht - in der schönsten und vielleicht auch schwersten Zeit des Jahres. Liv ist zehn Jahre alt. Sie war in ihrem Leben schon in dreizehn verschiedenen Wohngruppen und Pflegefamilien.

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Gerade formt sie zusammen mit den vier anderen Kindern der"Waldluchse" Teigklumpen. Der Plan: Weihnachtsplätzchen backen. Für die Eltern. Denn die sind am 21.