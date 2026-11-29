Fahrerlose Shuttles sind in Deutschland noch in der Erprobung. Projekte zum automatisierten Fahren gibt es auch auf dem Land. Ein Landkreis will einen autonomen Bus fahren lassen.

Fahrerlose Shuttles sind in Deutschland noch in der Erprobung. Projekte zum automatisierten Fahren gibt es auch auf dem Land. Ein Landkreis will einen autonomen Bus fahren lassen.

Bad Saarow - Einen fahrerlosen Shuttle auf die Straße zu bringen, gilt in Deutschland als aufwendig und ist Neuland. Probeläufe für unterschiedliche Kategorien der Automatisierung gibt es bereits - auch in Brandenburg abseits der Metropolen. In Bad Saarow im Oder-Spree-Kreis soll künftig ein autonomer Rufbus zum Einsatz kommen, der per App gebucht werden kann. Der E-Autobauer Tesla in Grünheide, wo das Tesla-Werk steht, testet zwischen zwei Schulen auf festgelegten Strecken das teilautomatisierte Fahren.

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Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach befürwortet die Projekte.