Kommt die Gehörnte Ratte auch in Warhammer 40.000?

Games Workshop hat den neuen Chaos-Gott der Gehörnte Ratte in Age of Sigmar vorgestellt. Dieser Artikel untersucht die Verbindung zur Chaos-Gottheit, die Organisation der Skaven und die Unwahrscheinlichkeit, dass die Gehörnte Ratte in Warhammer 40.000 auftauchen wird.

Games Workshop , die Firma hinter Warhammer , hat im Sommer 2024 die Gehörnte Ratte offiziell als neuen Chaos -Gott bestätigt. Diese neue Gottheit hat eine tiefe Verbindung zum Chaos , das in Warhammer als die chaotische Macht des Universums angesehen wird, die der Ordnung, die von Menschen, Elfen und Zwergen vertreten wird, gegenübersteht. Die Gehörnte Ratte wird von den Skaven verehrt, einem Volk von fiesen Riesenratten, die nur für Vermehrung und Chaos sorgen.

Die Gehörnte Ratte ist eine riesige Ratte mit gewundenen Hörnern, die an Beelzebub erinnert. Sie steht, ähnlich wie Nurgle, für Krankheit, Unordnung und Verfall. Außerdem ist sie der Grund, warum Skaven überhaupt Magie wirken können. Die Skaven haben um die Gehörnte Ratte eine komplexe Religion aufgebaut, mit Regeln und Gesetzen, die sich an 169 Geboten orientieren. Die Welten von Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy bzw. Age of Sigmar sind strikt voneinander getrennt. Obwohl sie viele Aspekte teilen, sind sie in sich geschlossene und eigenständige Welten. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Gehörnte Ratte in die Welt von Warhammer 40.000 gelangt, da dort keine Skaven existieren.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Warhammer Age Of Sigmar Warhammer 40.000 Chaos Skaven Gehörnte Ratte Games Workshop

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Welt von Warhammer hat einen neuen Chaos-Gott – Kommt der auch zu Warhammer 40.000?Die Gehörnte Ratte ist der neuste Chaos-Gott in Warhammer: Age of Sigmar. Aber dass sie auch Warhammer 40.000 besucht, ist unwahrscheinlich.

Weiterlesen »

„Ratte“: Ekel-Streit im Dschungelcamp: Pinkel-Vorwürfe gegen Alessia HerrenIrgendwie ist in dieser Dschungelcamp-Staffel die Toilette ein zentrales Thema. Auch Alessia Herren sorgt für Unruhe rund ums stille Örtchen.

Weiterlesen »

'Ratte einfach': Hygiene-Vorwürfe gegen Dschungelcamp-Star Alessia HerrenNächster Streitherd: Dschungelcamp-Toilette. Dieses Mal geraten Alessia Herren und Edith Stehfest aneinander. Eine der beiden Frauen bezeichnet die andere als Ratte.

Weiterlesen »

'Ratte einfach': Hygiene-Streit wegen Dschungelcamp-Star Alessia HerrenNächster Streitherd: Dschungelcamp-Toilette. Dieses Mal geraten Alessia Herren und Edith Stehfest aneinander. Eine der beiden Frauen bezeichnet die andere als Ratte.

Weiterlesen »

Chef von Warhammer erklärt, warum Space Marine 2 so erfolgreich ist und weshalb der nächste Titel es nicht werden mussSpace Marine 2, der Shooter von Saber Interactive und Focus Entertainment, ist ein Hit mit über 100.000 Bewertungen und 83 % positiven Rezensionen. Der Erfolg wird auf das zugängliche Gameplay, das detailgetreue Warhammer 40.000-Universum, viel Action und stimmige Atmosphäre zurückgeführt. Games Workshop, der Lizenzgeber, profitiert ebenfalls von den hohen Verkaufszahlen. Trotz des Erfolges mahnt CEO Kevin Rountree zur Vorsicht und betont, dass ein solcher Erfolg nicht selbstverständlich ist. Games Workshop arbeitet bereits an neuen Projekten, darunter Warhammer 40.000: Mechanicus II und ein Warhammer MMO.

Weiterlesen »

Space Marine 2: Das Warhammer-Universum eroberte die Gaming-WeltSpace Marine 2, ein neuer Shooter aus dem Warhammer 40.000 Universum, ist ein enormer Erfolg. Der Artikel beleuchtet die Gründe für den Erfolg, die Rolle von Games Workshop und die Zukunft der Marke.

Weiterlesen »