Kommt es nochmal zur großen Wende beim 1860 München?

Bild weiß, dass Investor Hasan Ismaik am Dienstag nach München kommen wird. Der jordanische Geschäftsmann will den Verein 1860 München retten.

Bild weiß, dass Investor Hasan Ismaik am Dienstag nach München kommen wird. Der jordanische Geschäftsmann will den Verein 1860 München retten. Der Verein steht am Abgrund nachdem Ismaik ein bestehendes Darlehen gekündigt hatte.

Die Löwen müssen in die Regionalliga absteigen, nachdem die Frist beim DFB abgelaufen war. Die KGaA kann noch bis Donnerstag Beschwerde einlegen, aber die Aussicht auf Erfolg ist gering. Der Wert der Anteile von Ismaik ist durch den Absturz in den Amateurbereich gesunken. Der Verein hat kein Spielrecht mehr, nachdem der Kooperationsvertrag gekündigt wurde.

Hinter den Kulissen wird an einem Ausstiegs-Modell gearbeitet, bei dem Ismaik seine Anteile den Fans übertragen soll. Sportlich kommt wieder Bewegung rein, als die Löwen mit einer Mischung aus U21-Spielern und ehemaligen Profis in die Vorbereitung gehen. Der junge Mittelfeldspieler Mathew Collins ist einer der neuen Gesichter im Team. Sein Vater ist ein bekannter Musiker, der Welthits wie Another Day in Paradise und In the Air Tonight geschrieben hat





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Hasan Ismaik 1860 München Regionalliga Kgaa Ausstiegs-Modell

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