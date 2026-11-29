Sido-Weihnachtsshow in der Columbiahalle ausverkauft: Ein Musiklehrer aus Wilmersdorf bat per Instagram um Plätze für seine 10. Klasse – mit Erfolg.

Sido-Weihnachtsshow in der Columbiahalle ausverkauft: Ein Musiklehrer aus Wilmersdorf bat per Instagram um Plätze für seine 10. Klasse – mit Erfolg. Rapper Sido bei seiner Weihnachtsshow in der Columbiahalle 2025 .

In diesem Jahr spielt er dort 18 ausverkaufte Abende – an einem davon ist eine Wilmersdorfer Schulklasse dabei.unter ein Instagram-Video, in dem ihn ein Musiklehrer aus Wilmersdorf um Konzertplätze für seine zehnte Klasse bittet. Gesungen, nicht gesprochen. Der Lehrer heißt Alexander Polzin, als Musiker nennt er sich Alex Morgen. Er unterrichtet an der Otto-von-Guericke-Schule in Wilmersdorf und ist dort Klassenlehrer.

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Zuerst hatte Polzin trägt darin ein rotes „Aggro Berlin“-Shirt, also das Logo von Sidos altem Label. Dazu singt er: „Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Sido, komm vorbei“. Fans erkennen die Zeile, denn bei seiner Show singt Sido selbst Die Bitte ist präzise: 24 Plätze auf der Gästeliste. 22 für die Schüler, einer für Polzin, einer für einen Kollegen. Die Jugendlichen verlassen nach diesem Schuljahr die Schule.