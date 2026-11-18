Landespolitiker und Bürgermeistern stehen sich in Ludwigsfelde gegenüber. Die Kommunen klagen über fehlende Gelder und zu spät angekündigte Gesetze.

Bei der Mitgliederversammlung des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes in Ludwigsfelde eskalierte der Konflikt zwischen Landesregierung und Kommunen. Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte, dass die Lebensqualität nicht in Potsdam, sondern vor Ort in den Gemeinden entscheidet. Er versprach finanzielle Unterstützung, stieß jedoch bei den anwesenden Repräsentanten der Städte und Gemeinden auf deutlich weniger Resonanz als erhofft.

Kommunale Lasten durch fehlende Konnexität

Woidke argumentierte, dass das Land den Kommunen ausreichend Spielräume für ihre Aufgaben geben müsse. Dies gelte insbesondere für die Bundesebene, wo er eine strikte Konnexität einfordert. Das Prinzip, dass der Auftraggeber auch zahlt, sei dort oft nicht umgesetzt. So habe die Überlastung der kommunalen Ebene durch Sozialausgaben der Bundesregierung zugenommen. Die Landesregierung versicherte, keine eigenen Haushaltsprobleme auf Kosten der Kommunen zu lösen.

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Unzufriedenheit über kurze Gesetzgebungsfristen

Die 130 anwesenden Bürgermeister zeigten sich von den Aussagen wenig überzeugt. Die finanzielle Situation vieler Städte und Gemeinden ist angespannt. Neue und teils kurzfristige Gesetzesänderungen werden als überfällig kritisiert. So fühlte sich die Königs Wusterhausener Bürgermeisterin Michaela Wiezorek durch Änderungen der Bauordnung überrumpelt. Sie forderte verbindliche Kostenabschätzungen für alle neuen Gesetze, um die kommunalen Haushalte zu schützen.

Kritik an Kita-Politik und Finanzierung

Die Landtagsfraktionen hatten am Kita-Gesetz des Landes Änderungen vorgenommen. Ursprünglich sollten Eltern stärker an den Kosten für das Mittagessen beteiligt werden. Diese Entlastung wurde jedoch zurückgenommen. Stattdessen wird auf die bisherige Regel zurückgegriffen. Finanzminister Daniel Keller erklärte, eine Mehrbelastung für Familien sei nicht zumutbar gewesen. Hoffentliche Entlastungen für die Kommunen blieben somit aus.

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Wirtschaftlichkeit kleiner Kitas gefährdet

Das Förderpaket zum Erhalt kleiner Kitas im Rahmen des Kita-Pakts 2030 stieß ebenfalls auf Widerstand. Kleine Kitas gelten für viele Gemeinden als unwirtschaftlich. Die Bürgermeisterin von Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, verwies zudem auf mangelnde Personalreserven für neue Aufgaben im Zivilschutz. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, betonte, dass die finanzielle Lage sich weiter verschlechtern wird. Er drängte auf die Umsetzung der ursprünglichen Vorschläge zur Kita-Finanzierung.

Ausblick und weitere politische Themen

Minister Daniel Keller verteidigte zudem die Entscheidung Brandenburgs, nicht an der Expo zu beteiligen. Die Grundlagen dafür seien nicht gegeben. Stattdessen solle das Land eigene Projekte fördern. Dazu gehört die medizinische Universität in Cottbus. Woidke kündigte verstärktes Engagement im Wohnungsbau an. Kritik äußerte er auch an der nur einjährigen Senkung der Stromsteuer durch den Bund. Eine Umfrage des Verbandes prognostiziert, dass 2027 etwa 25 Prozent der Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept benötigen werden.