Egoistische Menschen sagen 5 Sätze besonders häufig

Menschen, die eher an sich selbst statt an andere denken, verraten sich oft durch dieselben Aussagen. 5 Sätze solltest du dabei vor allem kennen und auch wissen, wie du darauf souverän reagieren kannst.

Bevor du weiterliest, beachte: Ein einzelner Satz sagt meist nicht genug aus und reicht nicht als Beweis für Egoismus. Es kommt stark auf den Kontext und die Häufigkeit der Aussage an. Unter diesen Satz fallen auch Aussagen wie „Das ist doch gar nicht so schlimm.

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“ oder „Du stellst dich aber ganz schön an. “ Die Verantwortung wird dabei auf dich abgewälzt und dein Empfinden abgewertet. Das Thema ist für die Person damit vom Tisch, ohne geklärt worden zu sein. Frühere Gefallen werden oft zum Druckmittel, obwohl die Person ihre Hilfe freiwillig angeboten hat und das nicht gegen dich verwendet werden sollte.