Asrocks neue CPU-Kompaktwasserkühlung lässt sich dank standardisierter Gewinde beliebig um GPU-Kühler oder andere Wasserkühlungskomponenten erweitern.

Der Markt für Kompaktwasserkühlungen wurde zuletzt von optischer Innovation geprägt: immer mehr und immer größere Displays bei sich nur langsam weiterentwickelnder Kühltechnik. Eine Lightshow kann auch die neueabziehen, mehr dazu weiter unten.

Ihr wesentliches Alleinstellungsmerkmal sind aber G1/4-Zoll-Anschlüsse für eine Erweiterung durch den Endnutzer. Damit schlägt Asrock eine Brücke zu DIY-Custom-Water-Cooling-Loops. Unter anderem Raijintek und Fractal Design hatten sich in der Vergangenheit an Ähnlichem versucht; im Prinzip wird der Markt für erweiterbare Kompaktwasserkühlungen aber nur von Alphacool bedient. Während diese auf hauseigene modulare Wasserkühlungen aufbauen, geht Asrock von einer herkömmlichen Fertigwasserkühlung aus und garantiert vergleichbar leichte Handhabung – im Standard-Modus.

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Für „Extended“ verfügt die Taichi Aqua 360 LCD aber auch über zwei G1/4-Zoll-Gewinde, dem gängigen Standard für Wasserkühler und Wasserkühlungszubehör. Diese bilden einen zweiten Aus- und Eingang für beliebige Erweiterungen und werden laut abstrakten Darstellungen im „Extended Mode“ getrennt vom normalen CPU-Kühlkreislauf durchflossen. Die von Asrock illustrierte Wasserführung wäre ohne aktiven Eingriff aber physikalisch unmöglich; PCGH hat daher noch einmal nach dem inneren Aufbau gefragt.