Kompany-Comeback: Rückkehr nach der Länderspielpause ist möglich

Bayern-Trainer Vincent Kompany könnte nach der Länderspielpause zurückkehren, wobei das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November als möglicher Termin gilt.

Die Rückkehr von Trainer Vincent Kompany zum FC Bayern München scheint früher möglich, als zuletzt erwartet. Uli Hoeneß sagte im Sonntags-Stammtisch im Bayerischen Fernsehen auf die Frage nach dem Comeback, Kompany sei in zwei, drei Wochen wieder zurück.

Hoeneß legte sich dabei auf einen konkreten Zeitraum fest: Nach der Länderspielpause werde Kompany wieder auf der Bank sitzen. Der Bayern-Patron machte damit deutlich, dass die Rückkehr an der Seitenlinie in den kommenden Wochen geplant ist.

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Kompany soll nach der Länderspielpause zurückkehren

Vincent Kompany könnte nach der Länderspielpause wieder als Cheftrainer des FC Bayern an der Seitenlinie stehen. Uli Hoeneß nannte dafür ausdrücklich den Zeitraum nach der Pause als Rahmen.

Laut Hoeneß ist es möglich, dass Kompany beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November tatsächlich wieder dabei ist. Ob dieser Termin hält, lässt sich aus den bisherigen Aussagen nicht sicher ableiten.

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Hoeneß vermutete außerdem, dass sich Kompany möglicherweise zu viel zugemutet hat. Nach seinen Worten arbeitet der Trainer zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, was einfach zu viel gewesen sei.

Aaron Danks vertritt Kompany an der Seitenlinie

Co-Trainer Aaron Danks (43) übernimmt während der Abwesenheit von Vincent Kompany die Aufgaben an der Seitenlinie des Rekordmeisters. Danks vertritt den Chefcoach auch bei Interviews.

Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Mainz 05 am Freitag äußerte sich Aaron Danks zur Lage. Einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr des Chefcoaches wollte er nicht nennen, da kein Datum gesetzt sei.

Danks erklärte, die Länderspielpause biete eine gute Gelegenheit, die Situation zu reflektieren und einzuschätzen, wann Kompany zurückkommen werde. Damit blieb offen, ob die Einschätzung von Hoeneß vollständig dem Plan des Vereins entspricht.

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Gesundheit des Trainers bestimmt den Zeitplan

Der Zeitplan für die Rückkehr von Vincent Kompany hängt eng mit seiner Erholung zusammen. Der Trainer erholt sich derzeit noch von einem Zusammenbruch, der zu seiner Erkrankung führte.

Seit dieser Erkrankung muss der FC Bayern München auf seinen Trainer verzichten. Für die Mannschaft bedeutet das, dass Aaron Danks die Verantwortung an der Seitenlinie und im Umgang mit den Medien trägt, bis Vincent Kompany wieder zurückkehrt.