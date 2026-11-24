Der Trainer der Bayern legt den Fokus nach dem Wirbel um Musiala auf das Sportliche. Am Mittwoch in Lille sollen es erst einmal andere richten.

Der Trainer der Bayern legt den Fokus nach dem Wirbel um Musiala auf das Sportliche. Am Mittwoch in Lille sollen es erst einmal andere richten.

Trainer Vincent Kompany will den Fokus nach dem Wirbel um Jamal Musiala wieder auf das Sportliche legen.

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„Dass es ihn nicht kalt lässt, ist klar. Wir sind Menschen. Trotzdem sind wir in einem Tunnel, genau in diesen Momenten hilft das“, sagte Kompany vor dem Auswärtsspiel in der Champions League beim OSC Lille am Mittwoch (21 Uhr im „Wir sind mit dem morgigen Gegner beschäftigt. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Erfahrung und Ruhe es bei uns gibt“, sagte Kompany, nachdem Nationalspieler Musiala aufgrund seiner neurologischen Erkrankung in den vergangenen Tagen Gegenstand hitziger Debatten war.

„Diskussionen gehören zum Profifußball bei einem Topverein dazu. Wir gehen unseren Weg. Letztendlich wird alles auf dem Platz entschieden.

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“-Bossen und der Beraterseite von Musiala an der Säbener Straße gesprochen. Das Ziel sei es, Musiala „Ruhe, Zeit und Vertrauen zu geben“, sagte Eberl. Erst einmal werden der Spielmacher und auch Rückkehrer Luis Díaz noch keine Option für die Startelf sein.

„Sie müssen wieder in den Rhythmus kommen. In den nächsten zwei Wochen hoffen wir, dass wir Jamal wieder fit bekommen, Lucho wieder fit bekommen, vielleicht auch Serge Gnabry und Alphonso Davies – und irgendwann kommt auch Michael Olise zurück“, sagte Kompany: „Die Aussicht ist schon so, dass sich die Mannschaft schnell wieder aufbauen wird.

“Die verletzungsbedingten Ausfälle von Stürmerstar Harry Kane und Olise sollen erst einmal andere kompensieren. „Die Jungs, die fit sind, die müssen leisten, die müssen für die Ergebnisse sorgen. Wir haben Jungs, die laufen können, kämpfen können und ein Spiel auch entscheiden können“, sagte Kompany, musste aber auch eingestehen: „Letztes Jahr haben wir ungefähr 180 Tore geschossen. 130 sind jetzt weg. Das ist Fakt. “