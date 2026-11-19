Bayern-Coach Vincent Kompany weigert sich nach seiner Genesung, über Alphonso Davies' schwere Oberschenkelverletzung zu sprechen. Sportvorstand Max Eberl gibt Entwarnung.

Der FC Bayern München stand am Freitagabend vor einem Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln in einer medialen Zwangspause. Trainer Vincent Kompany beendete nach einem Monat Pause seine pressenferne Zeit infolge einer Hirnhautentzündung. In seiner ersten Pressekonferenz seit dem Gesundheitsnotfall widmete er sich 36 Minuten lang zahlreichen Themen. Doch eine spezifische Anfrage zum Schicksal von Alphonso Davies löste bei ihm offensichtliches Desinteresse an einer öffentlichen Kommunikation aus.

Kompany bricht Schweigen nur kurz ab

Vincent Kompany verweigerte die Beantwortung der drängendsten Fragen rund um den kanadischen Nationalspieler. Ein Journalist erkundigte sich nach dem aktuellen Gesundheitszustand von Alphonso Davies, nachdem dieser am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel erlitten hatte. Der Reporter wollte zudem Details zum Rehabilitationstraining wissen und fragte nach einem groben Zeitrahmen für die Rückkehr auf den Platz. Kompany reagierte auf diese präzisen Informationen mit einer klaren Abgrenzung.

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Der Trainer erklärte lediglich, dass er Alphonso Davies liebe und an dessen Genesung glaube. Er fügte jedoch hinzu, dass er keine weiteren Details herausgeben werde, da die Situation für das Umfeld weiterhin sensibel bleibe. Diese knappe Antwort deutete indirekt an, dass sich der 26-Jährige in einer schwierigen Phase befindet. Kompany ließ alle drei technischen und prognostischen Fragen unbeantwortet, um den_privaten_ Bereich des Spielers zu schützen.

Davies leidet an vierter Oberschenkelverletzung

Die Zurückhaltung des Trainers steht im direkten Zusammenhang mit der schrecklichen Verletzungsgeschichte des Außenstürmers. Für Alphonso Davies handelt es sich nun bereits um die vierte Oberschenkelverletzung innerhalb der letzten neun Monate. Die Kette der Pechsträhne begann mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie, von dem er sich mühsam erholte. Im Februar folgte ein Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, gefolgt von einer Oberschenkelzerrung im ersten Spiel nach seiner Rückkehr im März.

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Anfang Mai schlug das nächste Unglück zu. Damals erlitt er einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel. Bereits damals betonte Vincent Kompany, dass die körperlichen Aspekte weniger bedenklich seien, aber die mentale Belastung enorm hoch sei. Die Diagnose der vierten Verletzung dieser Art hat diese psychische Härte nun in voller Deutlichkeit zutage gefördert. Der Verein und das Trainerteam agieren vorsichtig, um eine erneute Überlastung zu vermeiden.

Davies gibt emotionales Interview auf kanalischem Sender

Bevor der FC Bayern München eine offizielle Diagnose herausgab, suchte Alphonso Davies selbst das Wort. Im Interview mit dem kanadischen Sender OneSoccer schilderte der Kanadier seine innere Zerrissenheit. Er sprach offen über seinen Frust und seine Wut über den erneuten Rückschlag. Für ihn ist es besonders belastend, nach drei vorherigen Oberschenkelverletzungen nun eine vierte hinzuzufügen. Er erklärte, dass es nervig sei, immer wieder dieselbe Schmerzstelle zu belasten.

Der ansonsten fröhliche Profi gestand auch, dass er Angst vor einer möglichenOperation am Oberschenkel hat. Er erzählte von einem Ausraster in der Kabine und gab zu, dass er im Moment nicht wisse, was er tun soll. Seine Strategie, in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, stößt an ihre Grenzen. Diese emotionale Offenlegung unterstreicht, warum Vincent Kompany jede weitere öffentliche Diskussion über die Details der Verletzung ablehnt. Der Schutz der psychischen Gesundheit des Spielers hat für das Führungsteam Priorität.

Max Eberl gibt Prognose zu Ausfallzeit

Sportvorstand Max Eberl übernahm am Donnerstag die kommunikativen Aufgaben, um Unsicherheiten zu zerstreuen. Er bestätigte, dass die Untersuchungen der kanadischen Ärzte zunächst von einer kurzen Pause ausgegangen waren. Die Prognose lag ursprünglich bei maximal zehn Tagen. Eberl korrigierte diese Erwartungshaltung jedoch nach den vor Ort durchgeführten Analysen in München. Er ging davon aus, dass die Ausfallzeit nicht länger als zwei oder drei Wochen dauern werde.

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Der 53-Jährige betonte, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend sei, wie es zunächst befürchtet werden musste. Er verwies darauf, dass Alphonso Davies vor der Länderspielpause wieder auf dem richtigen Weg war. Eberl versicherte der Öffentlichkeit, dass der Verein, die Fans und die medizinische Stab zu 100 Prozent an die Rückkehr glauben. Er ist überzeugt, dass der Kanadier mit dieser Unterstützung wieder das Niveau erreichen wird, das ihn zu einem riesigen Gewinn für das Team macht.