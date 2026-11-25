FCB-Coach Vincent Kompany bestätigt Manuel Riem als Torwart gegen Lille. Offensiv muss der Belgier improvisieren, da Olise, Musiala und Gnabry fehlen.

FCB-Coach Vincent Kompany hat eine klare Antwort auf die Torhüter-Frage vor dem Champions-League-Spiel gegen Lille gegeben. Der Belgier vertraut auf Manuel Riem, der im Kasten des deutschen Rekordmeisters stehen wird. Für den 23-Jährigen ist dies der zweite Champions-League-Einsatz der laufenden Saison. Auf der Bank wird Ersatzkeeper Sven Ulreich als Routinier Platz nehmen.

Torwart-Entscheidung fällt aus Rehabilitations-Gründen

Die Frage nach dem ersten Mann im Tor ist damit für das Spiel in Lille und auch noch längere Zeit darüber hinaus geklärt. Thomas Müller ist zurzeit in Brasilien, um sich dort einer Reha zu unterziehen. Daher fällt er als Alternative aus. Kompany betonte, dass die fiten Spieler leisten müssen, um Ergebnisse zu erzielen. Er verweist auf eine Gruppe von Jungs, die laufen, kämpfen und Spiele entscheiden können. Harry Kane ist ein weiterer wichtiger Name in diesem Kontext.

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Emotionale Stabilität im Kader trotz Verletzungen

"Dass es ihn nicht kalt lässt, ist klar. Wir sind Menschen", sagte FCB-Coach Vincent Kompany im Bezug auf die emotionale Situation im Team. Er fügte hinzu, dass man sich genau in diesen Momenten hilft, indem man durch einen Tunnel geht. Diese Aussage unterstreicht die mentale Stärke und den Zusammenhalt im Kader. Der Belgier betonte auch, dass die Spieler trotz der Herausforderungen bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen. Dies zeigt die mentale Disziplin des Teams unter seiner Führung.

Offensive improvisiert ohne Schlüsselspieler

Spannend wird es in der offensiven Dreierreihe davor. Michael Olise fällt dort nach dem Köln-Spiel aus. Jamal Musiala ist noch nicht bereit für einen Startelf-Einsatz. Serge Gnabry ist noch verletzt. Ebenso ist Luis Diaz auch noch kein Thema für die Anfangsformation. Entsprechend wird Kompany hier improvisieren müssen. Die Abwesenheit dieser Schlüsselspieler zwingt den Trainer zu kreativen Lösungen in der Aufstellung. Dies stellt eine große Herausforderung für das Offensivspiel dar.

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Voraussichtliche Aufstellung und taktische Anpassungen

Als wahrscheinlich gilt, dass rechts offensiv Laimer starten wird. Im Zentrum ist Bischof eine Option, links wird eine weitere Anpassung erwartet. Die genaue Aufstellung ist noch nicht final, aber die Trends deuten auf eine Umstrukturierung hin. Kompany muss die vorhandenen Kräfte optimal einsetzen, um die Offensive voranzutreiben. Die Situation erfordert schnelle Entscheidungen und flexible Taktiken. Die Fans werden gespannt sein, wie das Team auf diese Herausforderungen reagiert.

Ausblick auf das Spiel in der Champions League

Das Spiel in Lille steht als nächste Hürde an. FCB-Coach Vincent Kompany ist auf die verfügbaren Spieler angewiesen. Die Verletzungssituation ist komplex, aber der Kader hat Tiefe. Manuel Riem wird die Ehre haben, das Tor zu hüten. Die Offensive muss sich neu erfinden. Die Chancen auf einen Erfolg hängen von der Anpassungsfähigkeit ab. Die Fans hoffen auf eine starke Leistung unter erschwerten Bedingungen.