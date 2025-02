Kompany setzt im Champions League-Spiel gegen Celtic auf Dier

Vincent Kompany greift im Champions League-Hinspiel gegen Celtic Glasgow auf Eric Dier als Innenverteidiger zurück. Der Engländer ersetzt den angeschlagenen Min-Jae Kim. Kompany stellt sein Team im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen in vier Positionen um.

FC Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany vertraut im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow auf Eric Dier in der Innenverteidigung. Der Engländer ersetzt den angeschlagenen Min-Jae Kim in der Startformation des deutschen Rekordmeisters und bildet zusammen mit Konrad Laimer, Dayot Upamecano und Raphael Guerreiro die Abwehr der Münchner im Celtic Park.

Im Vergleich zum jüngsten Pflichtspiel der Bayern gegen Werder Bremen in der Bundesliga (3:0) stellt Kompany seine Elf auf vier Positionen um. Neben Kim und Rechtsverteidiger Sacha Boey beginnen auch Kingsley Coman und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Bank. Während Laimer an Stelle von Boey die rechte Seite der Abwehr übernimmt, ersetzen Leon Goretzka und Leroy Sané Pavlovic und Coman. Sané soll im Angriff zusammen mit Michael Olise und Jamal Musiala für Furore hinter Stürmerstar Harry Kane sorgen. Absicherung erhält das Offensiv-Quartett durch die beiden Sechser Goretzka und Joshua Kimmich. Im Tor steht wie gewohnt Torhüter Manuel Neuer. Als Ersatz steht der zuletzt erkrankte Serge Gnabry wieder zur Verfügung. Hiroki Ito gehört zudem erstmals in einem Pflichtspiel dem Bayern-Kader an. Der Japaner war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart für 23,5 Millionen Euro nach München gewechselt, brach sich im Juli in der Vorbereitung jedoch den Mittelfuß und fiel seitdem aus. Verzichten muss Kompany weiter auf Alphonso Davies und Ersatztorwart Daniel Peretz, die sich beide nach ihren Verletzungen in der Reha befinden. Auch Joao Palhinha steht wegen einer Erkrankung nicht zur Verfügung





FC Bayern München Champions League Celtic Glasgow Vincent Kompany Eric Dier Min-Jae Kim

