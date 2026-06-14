Kompany überrascht beim Mountainbike-Weltcup in Leogang

Vincent Kompany besuchte während seines Urlaubs in den Alpen den Mountainbike-Weltcup in Leogang. Der Bayern-Trainer zeigte sich begeistert und verriet, dass er selbst schon die Downhill-Strecke gefahren ist. Privat genießt er die Zeit mit der Familie, doch die Transferplanungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren.

Vincent Kompany (40) sorgte am Samstag für eine Überraschung: Der Trainer des FC Bayern München tauchte plötzlich beim Mountainbike-Weltcup in Leogang , Österreich, auf. Eurosport zeigte ein Video, in dem Kompany in lässiger Kleidung zu sehen war - eine schwarze Adidas-Kappe aus der Kollektion Y-3, eine schmale Sonnenbrille und eine braune Regenjacke des Bayern-Sponsors.

Der Auftritt des Belgiers begeisterte die Mountainbiker vor Ort. Hintergrund: Kompany macht derzeit mit seiner Familie Urlaub im Pinzgau. Er nutzte die freie Zeit in den Alpen, um mit seinen Söhnen Kai und Caleb einen Ausflug zum Downhill-Event zu unternehmen. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (48), der selbst aus Leogang stammt, hatte seinem Coach die besten Plätze organisiert.

Laut den Salzburger Nachrichten verriet Kompany am Rande des Rennens, dass er selbst bereits einmal die legendäre Downhill-Strecke in Leogang in Angriff genommen habe. Aktuell hat Kompany grundsätzlich Urlaub. Den Auftakt zur nächsten Saison hat der Trainer auf den 20. Juli gelegt - einen Tag nach dem Finale der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (bis 19.

Juli). Dann geht es in München wieder los mit der Jagd aufs nächste Triple. Doch ganz ohne Arbeit geht es aktuell nicht für den Coach. Denn die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl (52) und Freund basteln fleißig am neuen Kader - und dabei ist auch Kompanys Meinung gefragt.

So ist zum Beispiel Eindhoven-Angreifer Ismael Saibari (25, mit Marokko bei der WM) ein absoluter Wunschspieler des Double-Trainers. Der Ablöse-Poker mit PSV läuft, es geht um 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni. Dazu verhandelt Eberl gerade beim 55-Millionen-Euro-Deal die letzten Details mit Eintracht Frankfurt wegen Linksverteidiger Nathaniel Brown (22).

Kompany selbst hatte bereits im April auf eine mögliche Tätigkeit als TV-Experte während seines Urlaubs angespielt - und dies mit einem Lachen abgetan: Was soll ich jetzt als TV-Experte machen, wenn mein Urlaub ist? Sonst habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München! Also gar keine Chance! Stattdessen entschied er sich für Leogang, die Alpen und den Mountainbike-Weltcup.

Der Besuch zeigt eine andere Seite des Erfolgstrainers: abseits des Platzes, aber dennoch nah am Geschehen. Für die Mountainbiker war es eine willkommene Abwechslung, einen Star wie Kompany in ihrer Mitte zu haben. Die Szene in den Alpen war geprägt von Gelassenheit und Neugier - Kompany genoss das Rennambiente und tauschte sich mit Fahrern und Fans aus. Er beobachtete die Rennen aufmerksam, immer mit einem Lächeln im Gesicht.

Seine Kinder hielt er dabei an der Hand, ein Bild der familiären Harmonie. Solche Momente sind für den Coach selten, denn normalerweise bestimmt der Druck des Profifußballs seinen Alltag. In Leogang zeigte er sich entspannt und auch ein bisschen abenteuerlustig. Die Erinnerung an seine eigene Fahrt auf der Downhillstrecke ließ er gern Revue passieren.

Es war eine Herausforderung, die er mit Bravour gemeistert habe. Freund, der die Organisation übernommen hatte, war sichtlich stolz, seinem Chef diese besondere Erfahrung zu ermöglichen. Kompany betonte, wie wichtig es sei, in der spielfreien Zeit den Kopf freizubekommen. Genau das tue er hier, im Kreise seiner Familie, und das gebe ihm neue Energie für die anstehenden Aufgaben.

Die Transferaktivitäten des FC Bayern laufen parallel auf Hochtouren. Eberl und Freund sind im Dauereinsatz, um die Mannschaft für die nächste Saison zu formen. Neben Saibari und Brown gibt es weitere Baustellen: Die Zukunft von Joshua Kimmich und Jamal Musiala beschäftigt die Bosse ebenso wie die Suche nach einem Torhüter für die Zeit nach Manuel Neuer. Kompany ist in alle Entscheidungen eingebunden, auch aus der Ferne.

Sein Telefon glüht, täglich gibt es Abstimmungen mit der Sportdirektion. Doch der Coach vertraut seinem Team und schenkt ihnen das nötige Vertrauen für diese Verhandlungen. Der Besuch in Leogang war also nicht nur privater Spass, sondern auch eine Möglichkeit für Kompany, sich zu distanzieren und klare Gedanken zu fassen. Die Mountainbike-Szene hat er damit nachhaltig beeindruckt.

Vielleicht wird man ihn ja eines Tages tatsächlich als TV-Experten bei einem Rennen sehen - aber das ist Zukunftsmusik. Erst einmal steht die Rückkehr nach München auf dem Programm: ab dem 20. Juli heißt es wieder Vollgas für den Triple-Sieg





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