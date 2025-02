Kompany Warnt vor Celtic: FC Bayern auf Überlebensmission in der Champions League

FC Bayern München steht vor einem entscheidenden Duell in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Die Bayern müssen unbedingt gewinnen, um weiter in der Konkurrenz zu bleiben. Trainer Vincent Kompany warnt vor der Heimstärke der Schotten und erwartet ein starkes Team, insbesondere in der Offensive.

\ \u201cIch glaube, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die die Gewohnheit hat, viel zu gewinnen. Dieses Vertrauen nimmst du mit, auch in die großen Spiele. Ich habe das Gefühl, dass Teams, die in ihrer Liga dominant sind, es vor dem Tor auch bleiben. Ich gehe davon aus, dass das eine Stärke von ihnen ist\u201d, sagte Kompany. Kapitän Manuel Neuer sieht es als wichtig an, sich auch auf die eigenen Stärken zu verlassen.\ \u201cWir müssen auf ein gutes Team aufpassen. Sie spielen gut zusammen und laufen aggressiv an. Es wird wichtig sein, dieses Pressing zu durchbrechen und unseren Angriffsfußball spielen\u201d, forderte er. Man müsse \u201cau das Tor von Celtic zu spielen und das Angriffsspiel in die Box des Gegners verlagern\u201d. Kompany und Neuer betonen die Bedeutung, die eigenen Stärken auszunutzen und das Pressing der Schotten zu durchbrechen. Kompany beschreibt die Mannschaft als ein Puzzle, das zusammengesetzt werden muss, und betont die Flexibilität der Spieler. \ Kompany spricht auch über die Nostalgie seiner Zeit als Spieler bei Manchester City und das Duell gegen Brendan Rodgers, der einst bei Leicester und Liverpool erfolgreich war und nun Celtic trainiert. Kompany betont, dass Celtic eine starke Mannschaft ist, aber dass der FC Bayern München auch bereit ist, Geschichte zu schreiben und die Fans zu begeistern





FC Bayern München Celtic Glasgow Champions League Vincent Kompany Manuel Neuer Brendan Rodgers

