Kompanys Warnung vor Celtic: „Sie sind eine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen.“

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany warnt seine Spieler vor dem Champions-League-Gegner Celtic Glasgow und lobt die Atmosphäre im „Paradise“. Manuel Neuer spricht über den potenziellen Nachfolger Jonas Urbig und seine Einsatzchancen in der kommenden Saison.

Trainer Vincent Kompany vom deutschen Fußball -Rekordmeister Bayern München hat seine Spieler vor dem kommenden Gegner Celtic Glasgow eindringlich gewarnt. \„Sie sind eine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen. Dieses Selbstvertrauen nimmst du mit, auch in den großen Spielen“, sagte Kompany vor dem Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Celtic am Mittwoch.

Besonders das 'Paradise', wie sie bei Celtic ihr Stadion nennen, sei mit seiner hitzigen Atmosphäre 'eine Festung', mahnte der Belgier: „Wir geben ihnen den Respekt, den sie verdienen“. Gleichzeitig habe er jedoch 'ein Team, das darauf gepolt ist, sich auf große Spiele zu freuen. Solange wir die Größe realisieren, gibt es bei uns niemanden, der das Spiel anders angehen wird.' Entsprechend war auch Manuel Neuer voller Vorfreude. Es sei 'etwas Besonderes, hier spielen zu dürfen', betonte der Kapitän: 'Die Atmosphäre kann natürlich für ein bisschen Nervosität sorgen, aber damit rechnen wir.' \Neuer hatte abseits des Spiels noch etwas Überraschendes mit Blick auf die neue Saison zu verkünden. Er hat kürzlich seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, ist aber offenbar gewillt, den Übergang für die Zeit danach bereits vorzubereiten. Mit Jonas Urbig befindet sich ein potenzieller Nachfolger bereits in den eigenen Reihen. Der Münchner Kapitän deutete nun an, dass der deutsche U21-Nationalkeeper in der kommenden Saison schon Einsätze bekommen könnte. 'Wenn er heuer schon bei Bayern gespielt hätte, hätte er schon mindestens zwei Spiele bekommen. Es gibt eine Absprache und wir versuchen natürlich, dass der Jonas sich weiterentwickeln kann. Das geht nur, wenn er auch spielt. Und das geht nur in Absprache mit dem Trainer und dem Torwartteam, dass er auch mal spielt', sagte er. Der Platzhirsch schwärmte über den Winter-Neuzugang: 'Ich finde ihn sehr gut, er hat sich super integriert in einer laufenden Saison. Es ist nicht normal, dass in der Winterpause ein Torwart dazukommt, das gibt es nicht oft.' Der deutsche U21-Nationalspieler hat an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Die Münchner mussten Medienberichten zufolge rund sieben Millionen Euro an Ablöse an den 1. FC Köln überweisen, durch Boni können angeblich circa zehn Millionen Euro erreicht werden.





