Ein vielseitiges Werkzeug-Set ist aktuell als Black-Friday-Deal für 69,80 Euro verfügbar. Der Koffer enthält vier separate Sets mit Hammer, Messer, Wasserwaage, verschiedenen Schraubenziehern und Steckschlüsseleinsätzen. Die übersichtliche 4-Ebenen-Struktur sorgt dafür, dass jedes Werkzeug seinen festen Platz hat und die Suche bei Projekten vereinfacht wird.

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Mehr dazu liest du- Wer ein komplettes Werkzeug-Set zum kleinen Preis sucht, profitiert jetzt von einem Black-Friday-Deal. Die Schublade quietscht, der passende Schraubendreher ist nicht da, wo er sein sollte, und das Maßband hat sich irgendwo zwischen Nägeln und Taschenlampenbatterien verkrochen. Wer zuhause öfter improvisiert als wirklich ausgestattet ist, kennt dieses Chaos. Ein kompletter Werkzeugkoffer soll genau das verhindern, scheitert aber oft schon an Lücken im Sortiment oder am stolzen Preis.

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Beimfällt zumindest der zweite Einwand weg: Für 69,80 Euro gibt es ihn aktuell als Black-Friday-Deal so günstig wie nie zuvor.stecken vier separate Sets, die sich klar unterscheiden. Set eins deckt die Grundausstattung ab: Klauenhammer, Universalmesser, Wasserwaage, Maßband und sogar eine Heißklebepistole mit Patronen. Set zwei bringt neun Ringschlüssel von 8 bis 17 Millimetern sowie Kombi-, Seiten-, Spitz- und Wasserpumpenzange mit. Im dritten Set stecken gleich mehrere Schraubendreher-Varianten, ein Ratschenschraubendreher, ein 6-teiliges Präzisionsschraubendreher-Set und ein elektrischer Spannungstester.