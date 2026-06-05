Komplizierter Turnierweg: WM-Pfad für Deutschland voller Ungewissheiten

Nach der Auslosung zur WM 2025 steht fest: Deutschland hat zwar lösbare Gruppengegner, doch der weitere Weg im Turnier ist kaum vorhersehbar. Experten warnen vor zu frühen Spekulationen und betonen die mathematische Komplexität durch viele mögliche Paarungen. Ein Sieg oder ein zweiter Platz in Gruppe E eröffnen jeweils unterschiedliche, aber gleichermaßen unübersichtliche Szenarien für das Sechzehntelfinale und darüber hinaus. Die Tatsache, dass acht Gruppendritte weiterkommen, verringert das Risiko eines frühen Ausscheidens, macht die Planung aber noch schwieriger. Am Ende bleibt der Weg zum Titelfinale lang und steinig.

Deutschland steht in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2025 vor machbaren Gegnern, doch der weitere Turnierverlauf gestaltet sich äußerst komplex - unabhängig davon, ob die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ihre Gruppe gewinnt oder als Zweiter abschließt.

Macht man sich die K.o. -Phase und die Weiterqualifikation der acht besten Gruppendritten klar, wird die Planung für den weiteren Weg nahezu zu einem mathematischen Problem. Mats Hummels, Experte bei MagentaTV, erklärte direkt nach der Auslosung im Dezember 2025: Früher hätte schon ein schlechtes Spiel für das vorzeitige Ausgereicht, heute verwässere die Gruppenphase für Topnationen, weil ein Ausscheiden fast unmöglich sei.

Nagelsmann wollte zwar nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen, räumte aber ein, dass man sich bereits Gedanken über mögliche Gegner in den folgenden Runden mache. Sollte Deutschland die Gruppe E als Erster beenden, wartet im Sechzehntelfinale ein Dritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe würde sich der Pfad ähnlich verworren darstellen.

Die entscheidende Frage bleibt: Welcher Gegner kommt tatsächlich in Frage und wie hoch sind die Chancen, ein starkes Team wie den Titelverteidiger schon früh zu treffen? Im Falle eines Gruppensieges trifft die Nationalmannschaft auf einen Dritten der anderen Gruppen, was theoretisch viele Möglichkeiten öffnet.

Bei einem zweiten Platz in Gruppe E könnte es unter anderem gegen den Sieger von Gruppe A (etwa Mexiko), Gruppe B (etwa Schweiz), Gruppe D (etwa Türkei), Gruppe G (etwa Belgien), Gruppe K (etwa Portugal) oder Gruppe L (etwa England) gehen. Allerdings bleibt stets das Risiko, dass ein Großer wie der amtierende Weltmeister unerwartet nur Gruppendritter wird und damit alle Rechenspiele über den Haufen wirft. Durch die extrem reduzierte Anzahl der vor der K.o.

-Runde ausscheidenden Mannschaften - nur 16 von 48 Teilnehmern scheiden aus - und die Tatsache, dass acht Gruppendritte weiterkommen, wird der Weg zum Titel lang und steinig. Eine seriöse Prognose ist kaum möglich, da einfach zu viele Variablen im Spiel sind. Fest steht lediglich, dass Deutschland im Sechzehntelfinale auf einen der Sieger mehrerer Gruppen treffen könnte, was das Szenario unübersichtlich macht. Experten sprechen von einer Situation, in der sich selbst mathematische Modelle schwer tun, alle Eventualitäten abzudecken.

So bleibt der Turnierplan für das DFB-Team eine Mischung aus berechenbaren und völlig offenen Elementen. Der Druck, bereits in der Gruppenphase stark zu performen, ist enorm, denn ein schlechter Start könnte das gesamte weitere Vorhaben gefährden. Gleichzeitig bietet die Auslosung auch Chancen, weil die unmittelbaren Gruppengegner nicht übermächtig erscheinen. Doch danach wird jeder Schritt zu einem Risiko.

Die Mannschaft muss also nicht nur ihre eigene Stärke unter Beweis stellen, sondern auch auf günstige Konstellationen in den anderen Gruppen hoffen. Am Ende zählt nur, dass die Nationalelf die ersten drei Spiele gut übersteht, um dann im Achtelfinale, Viertelfinale und darüber hinaus bestehen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, bereits im Sechzehntelfinale auf einen Titelfavoriten zu treffen, ist gegeben, aber nicht extrem hoch. Für Nagelsmann und sein Team bedeutet das, dass jede einzelne Partie von Beginn an als möglicher K.o.

-Match betrachtet werden muss. Die Vorbereitung muss daher breit aufgestellt sein und viele Szenarien abdecken. Insgesamt zeichnet sich ab: Das Erreichen des WM-Titels wird eine Herculeaufgabe, die Glück, Tagesform und taktische Überlegenheit gleichermaßen erfordert





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