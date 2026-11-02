Kompromat - Die Macht der Lüge: Französischer Thriller kostenlos in der ZDF-Mediathek

Der französische Thriller Kompromat ist kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar, bis 17. November 2026. Handlung, Atmosphäre und Kritik im Überblick.

Der französische Thriller Kompromat - Die Macht der Lüge ist derzeit kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Laut ZDF bleibt der Film bis zum 17. November 2026 abrufbar. Wer spannende Fluchtgeschichten mit politischer Brisanz mag, findet in dem Stoff einen Titel, der sich für die Watchlist lohnt.

Handlung des Thrillers Kompromat im Überblick

Im Mittelpunkt steht der französische Kulturattaché Mathieu Roussel, gespielt von Gilles Lellouche. Er lebt mit seiner Familie im russischen Irkutsk.

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Sein Leben gerät schlagartig aus den Fugen, als er plötzlich wegen erfundener Vorwürfe verhaftet wird. Ihm drohen viele Jahre Lagerhaft.

Aus dieser Ausgangslage entwickelt sich eine Geschichte über Flucht, Überleben und die Frage, wie schnell Vorwürfe ohne Grundlage eine ganze Existenz bedrohen können. Der Film verbindet diese persönliche Notlage mit einer politischen Dimension.

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Atmosphäre und Inszenierung als Stärken des Films

Kompromat setzt weniger auf spektakuläre Explosionen als auf permanente Anspannung. Die Spannung entsteht damit eher aus der Situation als aus Action-Effekten.

Besonders die eisige Kulisse, die bedrückende Atmosphäre und das Gefühl ständiger Überwachung verleihen dem Thriller seine besondere Intensität. Die Umgebung wirkt dabei nicht nur als Schauplatz, sondern verstärkt das Gefühl der Isolation.

Der Film überzeugt laut seiner Ausgangslage weniger durch ausgefeilte Spionage-Rätsel als durch die bedrückende Ausgangssituation, die politische Dimension und den konstanten Überlebenskampf der Hauptfigur.

Presse und Publikum bewerten den Film

Der französische Thriller wird insgesamt positiv, aber nicht uneingeschränkt begeistert bewertet. Gelobt werden vor allem die dichte Atmosphäre, die spannende Fluchtgeschichte und die politische Brisanz.

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Kritisiert wird vor allem die teilweise konstruiert wirkende Handlung. Einige Zuschauerstimmen heben hervor, dass der Film sehenswert sei und die Kameraführung die Stimmung jedes Moments gekonnt einfange.

Eine weitere Stimme lobt den Film als meisterhaft inszeniert und als eindringliche Warnung vor den Gefahren einer autoritären Regierung, die ihre eigene Realität erschaffen kann, ohne für Fehler oder Boshaftigkeit zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Wer den Film sehen möchte, sollte nicht zu lange warten, denn die Verfügbarkeit in der ZDF-Mediathek ist bis zum 17. November 2026 angegeben. Der Thriller ist dort kostenlos zu sehen.