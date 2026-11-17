Savaş Koö und seine Tochter Yeliz Koc erleben auf Prominent Verwandt einen dramatischen Eklat. Alkohol, Vorwürfe und tiefe Verletzung prägen die Konfrontation.

Im Rahmen der RTL+ Reality-Show Prominent Verwandt hat sich ein tiefgreifender familialer Konflikt zwischen dem ehemaligen türkischen Nationalspieler Savaş Koç und seiner Tochter Yeliz Koc öffentlich entladen. Die ursprünglich geplante Annäherung der beiden scheiterte fast vollständig an emotionalen Ausbrüchen, Alkoholkonsum und unverarbeiteten Childhood-Traumata, die nun vor laufender Kamera ausgegraben werden.

Alkohol-Eklat und verbale Attacken

Savaş Koç ging während der gemeinsamen Zeit in Südafrika massiv über die Grenze des respektvollen Miteinanders. In einem Alkoholrausch beschimpfte er seine 33-jährige Tochter mit extremen Schimpfwörtern und der Aufforderung, das Haus zu verlassen. Diese Handlung steht in scharfem Widerspruch zu dem im Fernsehen gezeigten Selbstbild des 63-jährigen Vaters , der früher privat über seine eigenen Verfehlungen, wie einen Seitensprung in der Kindheit seiner Tochter, Witze machte.

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Die Situation eskalierte, als Yeliz Koc ihren Vater bat, leiser zu sprechen. Dies löste bei Savaş Koç eine wütende Reaktion aus, die er am nächsten Tag als alkoholbedingt einräumte, jedoch nicht als Entschuldigung validierte. Er gestand, dass er das Verhalten nicht als grenzüberschreitend wahrgenommen hatte, während seine Tochter diese Worte als tiefe Verletzung empfand.

Schmerzhafte Kindheitserinnerungen und Vergessenheit

Der Konflikt wurzelt in den gemeinsamen Erinnerungen der beiden Akteure. Yeliz Koc schilderte detaillierte Episoden aus ihrer Kindheit, in denen Savaş Koç kaum anwesend war. Sie erzählte, dass sie an ihren Geburtstagen oft ganz allein auf der Treppe saß, während Vater und Schwester über Fußball diskutierten. Der Wunsch nach einem präsenten Vater blieb lange unerfüllt.

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Im Gegensatz zu den klaren und schmerzhaften Erinnerungen der Reality-TV-Star , behauptete Savaş Koç im Studio, sich an diese spezifischen Momente gar nicht erinnern zu können. Diese Diskrepanz in der Wahrnehmung der Vergangenheit erwies sich als einer der schwierigsten Punkte der Konfrontation, da sie die Validierung der emotionalen Schmerzen von Yeliz Koc durch den Vater verweigerte.

Die Mutter von Yeliz Koc war ebenfalls Teil dieser traumatischen Dynamik. Die Tochter berichtete, dass häusliche Gewalt durch den Vater alltäglich war. Savaş Koç räumte später ein, dass er bei seiner Frau täglich ausfiel, ignorierte jedoch die direkten Auswirkungen auf seine Tochter. Yeliz Koc kritisierte, dass ihr Vater nicht reflektiere, wie sehr dies ihre Sensibilität und ihr Sicherheitsgefühl über Jahre hinweg beschädigt habe.

Mangelnde Empathie und fehlende Schuldeingeständnisse

Trotz der klaren Worte seiner Tochter zeigte Savaş Koç wenig Bereitschaft zur vollständigen Verantwortung. Als Yeliz Koc ihn aufforderte, sich für sein Verhalten zu entschuldigen, fragte er entgeistert: Er könne sich entschuldigen, aber wofür? Diese Reaktion wurde von der 33-jährigen Yeliz Koc als zutiefst enttäuschend empfunden, da sie ein echtes Gesprächsangebot sah, das vom Vater nicht angenommen wurde.

Stattdelen schob Savaş Koç Teile der Verantwortung auf die Situation und sogar auf seine Tochter. Er meinte, man habe die Konfrontation auch anders gestalten können, und warf vor, dass Yeliz Koc ebenfalls ihre Rolle gespielt habe. Diese Sichtweise kollidierte mit der Erkenntnis der Tochter, dass sie ihrem Vater eigentlich begreiflich machen wollte, was er angerichtet hatte.

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Die Beziehungsebene litt stark unter diesem defensiven Verhalten. Savaş Koç betonte immer wieder, er sei da, um seine Tochter zurückzugewinnen und liebe sie mit Sicherheit. Er zeigte sich beunruhigt darüber, wie die Szene nach außen gewirkt haben könnte. Doch für Yeliz Koc reichten diese Zusicherungen nicht mehr aus, da sie diese Liebe in ihrer Kindheit niemals gespürt hatte.

Getrennte Welten und die Frage der Liebe

Am Ende der Konfrontation stellte Savaş Koç die Frage zurück: Liebt er seine Tochter nicht? Yeliz Koc antwortete mit einer komplexen und schmerzhaften Wahrheit. Ein Teil ihrer Persönlichkeit liebe ihren Vater, da er ihr biologischer Vater sei. Ein anderer Teil verabscheue jedoch zutiefst das, was er ihrer Mutter angetan habe.

Dieses Zerrissenheit zeigt, dass die in Südafrika geplante Familienzeit das zerrüttete Verhältnis nicht reparieren konnte. Yeliz Koc schlief nach dem Eklat kaum und trug die emotionale Last des Ausbruchs lange mit sich. Für Savaş Koç bleibt die Frage offen, wie er die Lücke zwischen seinem Selbstbild und der Realität der familiären Dynamik schließen kann, ohne die Schuld bei anderen zu suchen.