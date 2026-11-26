Jan-Christian Dreesen und Joshua Kimmich geraten in eine öffentliche Debatte. Der CEO distanziert sich von Kommentaren zu Jamal Musiala, während der Kapitän die Art der Kommunikation scharf kritisiert.

Ein offener Konflikt hat sich im Umfeld des FC Bayern München zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und dem Kapitän Joshua Kimmich entfaltet. Die Auseinandersetzung begann nach dem Champions-League-Aus beim OSC Lille, als Kimmich die öffentliche Kritik an Mitspieler Jamal Musiala zurückwies. Dreesen reagierte daraufhin mit einer klaren Distanzierung und betonte den Fokus auf interne Lösungen statt auf öffentliche Diskussionen.

Scharfe Kritik von Kapitän Kimmich

Joshua Kimmich nahm nach der 1:2-Niederlage in Frankreich eine starke Position ein, als er seinen Mannschaftskameraden Jamal Musiala öffentlich unterstützte. Der DFB-Kapitän kritisierte die Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge , Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen bezüglich des Gesundheitszustands des 23-Jährigen. Musiala hatte kurz vor dem Spiel unter Bewusstseinsstörungen durch neurologische Dysfunktionen gelitten.

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Kimmich übte scharfe Kritik an der Art und Weise, wie der Verein mit diesen sensiblen Themen in der Öffentlichkeit umgeht. Er erklärte, dass es niemals akzeptabel sei, Probleme auf dem Rücken eines Spielers auszutragen. Für ihn ist klar, dass der Verein zwar das Höchste ist, aber niemals größer als der Mensch. Er bezeichnete das Verhalten als absoluten No-Go und hob hervor, dass dies nicht dem Stil des FC Bayern entspreche.

Dreesen plädiert für Schweigen und interne Klärung

Rund 16 Stunden nach der Pleite in Lille äußerte sich Jan-Christian Dreesen zur Situation bei der Vorstellung des neuen Stadion-Projekts in Unterhaching. Der 59-jährige CEO wollte sich nicht weiter auf die Aussagen von Joshua Kimmich einlassen. Er verwies auf eine vor kurzem getätigte Aussage, die seine Haltung klar definiert: Man wolle sich kümmern, statt zu reden.

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Dreesen betonte, dass dieser Satz ein wichtiges Wort enthalte, welches er nicht weiter ausführen wolle. Er erklärte, dass die internen Klärungsprozesse bereits eingesetzt hätten. Wenn der Verein eine Position bereits kommuniziert habe, wolle er diese auch intern durchsetzen. Eine weitere öffentliche Debatte lehnte er ab und verwies darauf, dass die Situation hinreichend besprochen worden sei.

Auf die Nachfrage, ob es noch ein Gespräch mit Joshua Kimmich geben wird, blieb Dreesen vage. Er betonte, dass Kimmich sich bereits zu Jamal Musiala geäußert habe. Dreesen hielt sich strikt an seine Vorgabe, nicht weiter über das Thema zu sprechen. Er vertrat die Auffassung, dass das Gesprächsthema damit erledigt sei und nun interne Maßnahmen folgen müssten.

Unklare Kommunikation in der Führungsetage

Trotz der Beteuerungen von Joshua Kimmich , seine Kritik intern vorgetragen zu haben, ist nicht klar, wie viele Personen in der Führungsetage davon wusste. Medienberichten zufolge waren mindestens einige der kritisierten Chefs, darunter möglicherweise Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß , überrascht von der schroffen Art der Konfrontation. Die Kommunikation scheint hier Lücken aufgewiesen zu haben.

Joshua Kimmich betonte jedoch, dass er dem FC Bayern seine Bedenken bereits mitgeteilt hatte. Dennoch deutet die Reaktion des Managements darauf hin, dass die Nachricht nicht überall gleich angekommen ist. Es ist wahrscheinlich, dass ein weiteres Gespräch zwischen dem Mittelfeldspieler und der Vereinsführung stattfinden wird, um Missverständnisse auszuräumen.

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Rolle von Trainer Kompany und Vereinsstruktur

In diesem Zusammenhang steht auch die Rolle des Trainers Vincent Kompany . Der 40-jährige Chefcoach führt das Team, das nun mit den öffentlichen Spannungen umgehen muss. Joshua Kimmich verteidigte Jamal Musiala so wie zuvor kein anderer Profi aus der Mannschaft. Dies unterstreicht die Bedeutung der Mannschaftsdynamik in solchen Krisensituationen.

Die Geschichte zeigt, wie komplex die Kommunikation in einem Top-Verein ist. Bei Sensibilien wie der Gesundheit von Jamal Musiala oder Gehaltsverzicht sind die Nerven oft blank. Der FC Bayern muss nun beweisen, dass er intern effizient arbeitet, ohne die Öffentlichkeit unnötig zu belasten. Die Zukunft wird zeigen, wie diese Konflikte nachhaltig gelöst werden können.