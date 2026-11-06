Konflikt bei SSC Neapel: De Bruyne und Lucca prallen zusammen

Nach der Champions-League-Niederlage gegen Porto eskaliert die Krise im SSC Neapel. Zwischen Kevin De Bruyne und Lorenzo Lucca kommt es zu einer hitzigen Konfrontation, die die gespaltene Kabine offenbart.

Spannungen und offene Konflikte beherrschen derzeit die Stimmung im Lager des SSC Neapel. Nach einer vernichtenden 1:4-Pleite gegen den FC Porto in der Champions League gerieten die Nerven der Spieler der süditalienischen Mannschaft stark blank. Ein besonderer Vorfall zwischen dem belgischen Mittelfeldstar Kevin De Bruyne und dem Stürmer Lorenzo Lucca hat die Lage weiter verschärft und zeigt deutlich, wie tief die Risse in der Mannschaft reichen können.

Hitzige Konfrontation auf dem Platz

Während des hart umkämpften Spiels kam es zu einer direkten und aggressiven Auseinandersetzung zwischen De Bruyne und Lucca. Videoaufzeichnungen der TV-Übertragung zeigen die beiden Fußballer Kopf an Kopf stehen, ein Bild, das in der professionellen Sportwelt kaum geduldet wird. Laut Berichten italienischer Medien soll Lorenzo Lucca den Belgier dabei mehrmals mit harschen Worten angesprochen haben. Die verwendeten Sätze waren dabei eindeutig abwertend und enthaltsam, als er De Bruyne anschrie und aufforderte, sich fortzubewegen.

Also read Eklat um De Bruyne: Neapel versinkt im Chaos

Die Eskalation wiederholte sich in der Hitze des Gefechts dreimal, ehe andere Akteure einschritten und die beiden Streithähne voneinander trennten. Solche verbalen und körperlichen Annäherungen sind im modernen Fußball selten und deuten auf eine extreme psychische Belastung sowie Frustration bei den Beteiligten hin. Dieser spezifische Vorfall ist dabei nur die sichtbare Spitze des Eisbergs in einer Mannschaft, die gerade erst eine schwere sportliche Enttäuschung verarbeitet.

Ursachen für die innere Zerrissenheit

Der Konflikt zwischen Lucca und De Bruyne ist kein isoliertes Ereignis, sondern eingebettet in eine tiefgreifende sportliche Krise des SSC Neapel. Unter der Leitung von Trainer Massimiliano Allegri hat sich die Formkurve der Mannschaft deutlich nach unten bewegt. Die Naples belegen derzeit nur den achten Platz in der Serie A, was für einen Verein mit den Ambitionen des SSC Neapel als enttäuschend gilt. Die hohe Anzahl an Ausfällen verschärft diese Situation zusätzlich.

Advertisement

Der Schotte Scott McTominay wies in einem Kommentar nach dem Spiel darauf hin, dass die lange Verletztenliste ein wesentlicher Faktor für die schlechte Leistung sei. Aktuell müssen Neun Profi-Spieler der Mannschaft pausieren. McTominay betonte, dass Wut auf der Hand liege, da man in der Champions League so deutlich verliere. Er forderte gleichzeitig die Mannschaft auf, besser zu werden, und verwies darauf, dass Verletzungen zwar zum Sport gehören, die aktuelle Zahl jedoch unangemessen hoch sei.

Medien berichten außerdem von einer gespaltenen Kabine, in der Spannungen zwischen der italienischen Spielern und den ausländischen Stars bestehen. De Bruyne, der dänische Stürmer Rasmus Hojlund und der slowakische Mittelfeldspieler Stanislav Lobotka gelten in diesem Zusammenhang als eher zurückhaltende Figuren. Ihnen wird nachgesagt, dass sie außerhalb des Platzes weniger eng mit ihren Teamkollegen verbunden sind, was die kommunikative Kluft zwischen den beiden Gruppen weiter vergrößert.

Offene Worte und drohende Eskalation

Auch Matteo Politano, selbst ein italienischer Akteur, ließ nach der 1:4-Niederlage gegen Porto tief blicken und kritisierte die fehlende Transparenz innerhalb der Gruppe. Er wünschte sich, dass nicht nur die italienischen Spieler, sondern auch andere Teamkollegen ihre Erklärung für das miserabile Ergebnis abgeben würden. Politano betonte zugleich, dass er sich nie verstecke, was seine offene Art unterstreicht und die Stimmung in der Mannschaft weiter unter Druck setzt.

Die Probleme in der Kabine sind den Verantwortlichen nicht neu. Bereits in der Vorsaison hatte der damalige Trainer Antonio Conte öffentlich über fehlenden Zusammenhalt und mangelnde Einheit geklagt. Die aktuelle Situation droht nun endgültig zu eskalieren, was schwerwiegende Folgen für die restliche Saison haben könnte. Für den SSC Neapel bleibt es eine dringende Aufgabe, die interne Kommunikation zu verbessern und die sportliche Talfahrt durch bessere Zusammenarbeit zu stoppen.