Konflikt eskaliert: US-Streitkräfte attackieren Ziele in Iran, Iran greift auf US-Luftwaffenstützpunkt zurück, Iran fordert Vorleistungen vor Abkommen mit den USA, Großbritannien ruft auf, israelische Angriffe im Libanon zu beenden, Iran lehnt Abkommen ab, wenn Rechte des iranischen Volkes nicht gewahrt sind, Israel erobert Kreuzritterfestung Beaufort

Die US-Streitkräfte haben am Wochenende Ziele in Iran attackiert, darunter iranische Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm. Iran hat daraufhin einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen. Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Iran fordert Vorleistungen vor einem Abkommen mit den USA. Das US-Militär hat am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen angegriffen. Unterdessen erklärt die iranische Revolutionsgarde, sie habe einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Die Luftabwehr ist im Einsatz in Kuwait, wo feindliche Luftangriffe mit Raketen und Drohnen alarmiert wurden. Die britische Außenministerin Yvette Cooper ruft auf, ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon zu beenden. Iran lehnt ein Abkommen ab, solange keine Gewissheit bestehe, dass die Rechte des iranischen Volkes gewahrt seien. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf lehnt ein Abkommen ab, solange keine Maßnahmen ergriffen würden, bevor die andere Seite nicht handelt. Die israelische Armee hat die Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen und die Hisbollah hat Ziele im Norden Israels unter Beschuss genommen.

Die US-Streitkräfte haben am Wochenende Ziele in Iran attackiert, darunter iranische Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm. Iran hat daraufhin einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen.

Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Iran fordert Vorleistungen vor einem Abkommen mit den USA. Das US-Militär hat am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen angegriffen.

Unterdessen erklärt die iranische Revolutionsgarde, sie habe einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Die Luftabwehr ist im Einsatz in Kuwait, wo feindliche Luftangriffe mit Raketen und Drohnen alarmiert wurden. Die britische Außenministerin Yvette Cooper fordert ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon. Iran will ein Rahmenabkommen mit den USA erst unterzeichnen, wenn konkrete Gegenleistungen gesichert sind.

Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf lehnt ein Abkommen ab, solange keine Gewissheit bestehe, dass die Rechte des iranischen Volkes gewahrt seien. Die israelische Armee hat die Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen und die Hisbollah hat Ziele im Norden Israels unter Beschuss genommen





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