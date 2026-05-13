Konflikt im deutschen Fußball: Andreas Rettig kontert scharfe Kritik von Uli Hoeneß an Julian Nagelsmann

Andreas Rettig wehrt sich gegen die öffentlichen Angriffe von Uli Hoeneß auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und erinnert an die wechselhafte Beziehung des FC Bayern zu dem Coach.

Im deutschen Fußball ist die Stimmung derzeit hitzig, da ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen dem FC Bayern Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und dem Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bunds, Andreas Rettig , entbrannt ist.

Der Auslöser für diesen Disput ist die Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Sommer. Hoeneß hatte in den vergangenen Tagen wiederholt deutliche Kritik an der Führung des Nationalteams geübt und hinterfragte die taktische Ausrichtung sowie die mangelnde Konstanz in den Aufstellungen. Diese Aussagen ließ Andreas Rettig nicht auf sich sitzen und reagierte bei einer Veranstaltung des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges mit einer scharfen Antwort.

Rettig betonte, dass niemand vom DFB den Bayern-Patronen gebeten habe, ein Zwischenzeugnis für den Trainer auszustellen, und zeigte sich über die Motivation von Hoeneß verwundert. Die Kritik von Uli Hoeneß war weitreichend und zielte vor allem auf die Teamdynamik und die strategische Planung von Nagelsmann ab. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sowie in einem Gespräch mit DAZN äußerte er Zweifel daran, ob Deutschland unter dem aktuellen Trainer eine geschlossene Einheit bilden könne.

Hoeneß kritisierte insbesondere, dass es dem Bundestrainer nicht gelungen sei, zweimal hintereinander mit derselben Startelf anzutreten. Seiner Meinung nach gewinne nicht der Trainer, sondern die Mannschaft das Spiel, sofern sie als Kollektiv funktioniert. Er verwies dabei auf Vincent Kompany, den Trainer des FC Bayern, der es seiner Ansicht nach vorgelebt habe, wie man durch ein starkes Team zum Erfolg komme.

Hoeneß warnte davor, dass Deutschland derzeit keine Weltklasse-Mannschaft sei und befürchtete, dass man zum ersten WM-Spiel eine Elf auf den Platz schicken würde, die zuvor nie gemeinsam gespielt habe. Er stellte konkret die Frage nach den Positionen des Mittelstürmers, Torwarts und der Außenverteidiger, da hier für ihn keine klare Linie erkennbar sei. Andreas Rettig konterte diese Vorwürfe systematisch und stützte sich dabei auf konkrete Fakten. Er bezeichnete die Angriffe von Hoeneß als unnötig und erstaunlich.

Besonders in Bezug auf die wechselnden Aufstellungen erklärte Rettig, dass dies nicht dem Trainer angelastet werden könne, da in den letzten sechs Länderspielen bei jeder Begegnung mindestens acht Spieler aufgrund von Verletzungen gefehlt hätten. Damit entkräftete er das Argument der mangelnden Konstanz.

Zudem ging er auf die Behauptung von Hoeneß ein, Nagelsmann habe auf Kritik beleidigt reagiert. Rettig konnte dies nicht nachvollziehen und wies darauf hin, dass Nagelsmann in zweieinhalb Jahren nie beleidigt gewesen sei, selbst wenn es innerhalb des Verbandes einmal gekracht habe. Er deutete an, dass es oft auf den Absender der Kritik ankomme, womit er eine direkte Spitze gegen den Bayern- Honorärpräsidenten setzte.

Besonders pointiert wurde Rettigs Kritik, als er an die Vergangenheit von Julian Nagelsmann beim FC Bayern erinnerte. Er wies darauf hin, dass der Verein für den Trainer einst eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro bezahlt habe, ihn dann jedoch entließ, nur um ihn später wieder zurückholen zu wollen. Rettig betonte, dass man im DFB genau zu diesem Zeitpunkt in Vertragsgesprächen mit Nagelsmann gewesen sei und die Inkonsistenz in der Personalpolitik des Rekordmeisters miterlebt habe.

Diese Erinnerung an die Entlassung im März 2023 und den gescheiterten Versuch einer Rückkehr im Sommer 2024 sollte vermutlich die Glaubwürdigkeit von Hoeneß in Bezug auf die Beurteilung von Trainern untergraben. Während Bayern schließlich Vincent Kompany verpflichtete, blieb Nagelsmann seinem Posten beim DFB treu. Nun wird die Zeit die Antwort geben, ob die Kritik von Hoeneß berechtigt war. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14.

Juni gegen Curacao in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, gefolgt von Partien gegen die Elfenbeinküste und Ecuador in der Gruppe E





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julian Nagelsmann Uli Hoeneß Andreas Rettig DFB FC Bayern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball: Rettig kontert Hoeneß-Kritik an NagelsmannDüsseldorf - Andreas Rettig hat die jüngste Kritik des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß an Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgewiesen. Er sei

Read more »

DFB-Boss Rettig kontert Hoeneß: Nagelsmann ist nicht schlechtDFB-Geschäftsführer Andreas Rettig kann die Kritik von Uli Hoeneß nicht verstehen. Der 63-Jährige teilt gegen den Bayern-Patron aus.

Read more »

Rettig kontert Hoeneß-Kritik an NagelsmannDer Sport-Geschäftsführer des DFB ist «erstaunt» darüber, dass Uli Hoeneß am Bundestrainer herumnörgelt. Niemand vom DFB habe Hoeneß um ein Zeugnis für Nagelsmann gebeten.

Read more »

Andreas Rettig schießt nach Nagelsmann-Kritik gegen Uli HoeneßAndreas Rettig hat Julian Nagelsmann nach der Kritik von Bayern-Patron Uli Hoeneß öffentlich verteidigt und den Ehrenpräsidenten des FCB kritisiert.

Read more »