Konflikt in Libanon eskaliert, USA-Iran-Verhandlungen unter Druck

Der Konflikt in Libanon eskaliert trotz offizieller Waffenruhe, was die Verhandlungen zwischen USA und Iran belasten könnte. Israels Ministerpräsident Netanjahu wird von seinen rechtsradikalen Koalitionspartnern unter Druck gesetzt. Hoffnung auf Friedensprozess: Der Dax zeigt sich deutlich im Plus.

Der Konflikt in Libanon eskaliert trotz offizieller Waffenruhe . Dies droht auch die Verhandlungen zwischen USA und Iran zu belasten. Israels Ministerpräsident Netanjahu wird von seinen rechtsradikalen Koalitionspartnern unter Druck gesetzt.

Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Hoffnung auf Friedensprozess: Dax deutlich im Plu





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