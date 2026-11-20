Lionel Messi hat den Kontakt zur argentinischen Fußballverband AFA abgebrochen. Grund ist ein Streit um kommerzielle Bildnutzung. Details zum Exklusivvertrag mit Michelob.

Der bisher engagierte Bundestorwart und achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi hat die Beziehungen zur argentinischen Fußballnationalmannschaft und deren Verband AFA deutlich gekappt. Rund sechs Wochen nach seinem erklärten Abschied von der Albiceleste eskaliert die Situation nun durch einen rechtlichen Konflikt über kommerzielle Bildrechte. Der Sender A24 berichtet von einer schweren Krise zwischen dem Superstar und der Verbandsspitze.

Rechtlicher Streit um Werberechte

Messi will sich die exklusive Kontrolle über die Verwertung seiner Bilder zurückerholen. Seine Anwälte haben bereits die Vorbereitung einer Abmahnung gegen den argentinischen Verband eingeleitet. Das Ziel ist es, die AFA an der weiteren Nutzung seiner Abbilder für kommerzielle Zwecke zu hindern. Dies geschieht unabhängig von den laufenden Ermittlungen wegen finanzieller Verstöße gegen den Verband.

Die unmittelbare Ursache für diese juristische Scharnierwende ist eine kürzlich vom argentinischen Verband genehmigte Werbekampagne mit einer argentinischen Brauerei. Diese Maßnahme erfolgte ohne Kenntnis der Spielerseite. Für Messi ist dies ein massiver Eingriff, da er einen bestehenden Exklusivvertrag mit dem amerikanischen Bierhersteller Michelob besitzt. Diese Verletzung des Vertragswerks verschärft die Lage erheblich.

Beziehung zu Claudio Tapia zerbrochen

Die politische und persönliche Distanzierung ist fundamental. Messi hat sowohl seine persönlichen als auch seine geschäftlichen Verbindungen zu Verbandspräsident Claudio Tapia und dem Schatzmeister Pablo Toviggino abgebrochen. Bislang pflegten diese drei eine enge Beziehung, die sie gemeinsam zu den größten Erfolgen der Nationalmannschaft führte. Dazu zählen zwei Copa-America-Titel und der Gewinn der Weltmeisterschaft.

Advertisement

Scheitern einer erfolgreichen Ära

Der Bruch markiert das Ende einer sehr erfolgreichen Zeit. Claudio Tapia war jahrelang das sichtbare Aushängeschild des Verbandes und führte die Albiceleste in vielen wichtigen Turnieren an. Eine solche Distanzierung des Superstars stellt einen herben Schlag für Tapia dar. Es deutet auf ein unschönes Ende der bisherigen Ära hin, die von gemeinsamen Triumphen geprägt war.

Vergangene Konflikte mit Klage in den USA

Die Spannungen sind nicht neu. Bereits im vergangenen April gab es erste Probleme. Damals wurde der ehemalige Kapitän der Albiceleste in den USA verklagt. Es ging um einen Vertrag für zwei Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft, der Messi verpflichtete, in beiden Spielen mindestens 30 Minuten auf dem Platz zu stehen, soweit es seine Gesundheit zuließ.

Abweisung der Klage

Diese Klage wegen Vertragsbruchs wurde am Ende abgewiesen. Dennoch zeigt dieser Vorfall die empfindliche Rechtslage des Spielers bei Auftritten. Eine aktuelle Klage von Messi gegen die AFA würde die Lage des Verbandes weiter verschlechtern. Die juristische Front ist nun klar bezogen, die Eskalation scheint programmiert.

Finanzielle Ermittlungen gegen Verband

Parallel zum Konflikt mit Messi laufen schwerwiegende finanzielle Ermittlungen gegen die AFA. Laut dem Nachrichtenblatt La Nación soll das Unternehmen TourProdEnter, das mit der Einziehung der internationalen Einnahmen betraut ist, in vier Jahren mindestens 260 Millionen Dollar umgesetzt haben.

Advertisement

Vorwürfe wegen Geldwäsche

Von diesen Einnahmen sollen mehr als 50 Millionen an Briefkastenfirmen überwiesen worden sein. Zusätzlich meldet Clarin, dass weitere 1,27 Millionen Dollar an Unternehmen flossen, die sich auf die Vermietung und Verwaltung von Luxusyachten spezialisiert haben. Diese Vorwürfe belasten die Position der Führungsebene massiv.

Abwehrstrategie der Führung

Präsident Tapia versicherte zuletzt, dass Verträge zugunsten des Verbandes neu verhandelt wurden. Er bestreitet die Vorwürfe und führt diese auf ein verletztes Interesse eines ehemaligen Partners zurück. Die Kombination aus dem Rechtsstreit mit Messi und den Korruptionsvorwürfen erschwert die Position der AFA erheblich. Die Zukunft der Zusammenarbeit ist ungewiss.