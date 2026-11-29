Nach Hannovers 1:0-Sieg in Osnabrück kam es zu einem Eklat zwischen Sandro Wagner und Co-Trainer Zandi. Helmes kritisiert Mangel an Respekt.

Der Zweitligaspieler zwischen Hannover 96 und dem VfL Osnabrück endete nicht nur mit einem 1:0-Erfolg für die Gastgeber, sondern auch mit einer kontroversen Szene vor den Trainerbänken. Hannover 96 coach Sandro Wagner geriet mit dem Osnabrücker Co-Trainer Ferydoon Zandi in einen intensiven Wortgefecht, das sich nach dem Abpfiff zu einem physischen Gerangel zuspitzte. Die emotionale Aufladung der Partie entlud sich in einer öffentlichen Konfrontation, die schnell mediale Aufmerksamkeit erregte.

Wagner leugnet Bekanntschaft mit Zandi

Sandro Wagner versuchte später gegenüber den Medien von RTL und Sky, die Eskalation herunterzuspielen und gab an, seinen Gegner nicht zu kennen. Er behauptete, er habe lediglich gratuliert, könne sich aber an den genauen Inhalt des Austauschs nicht erinnern. Diese Aussage löste bei Experten und Beobachtern massive Skepsis aus, da die Interaktion während und nach dem Spiel deutlich sichtbar war und die Emotionen auf beiden Seiten hochkochten.

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BILD recherchierte den Hintergrund der Situation und stellte fest, dass verbale Konflikte bereits während der neunzig Minuten auf dem Platz bestanden. Nach dem Ende der Partie verschärften sich die Gefühle so stark, dass Wagner in eine direkte Konfrontation mit Zandi verwickelt wurde. Die Distanzierung des Trainers von seiner eigenen Handlung und seiner Kenntnis der Person widersprach den visuellen Beweisen der Live-Übertragung.

Patrick Helmes übt scharfe Kritik

Der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte Patrick Helmes reagierte empört auf die Äußerungen von Sandro Wagner. Helmes betonte, dass Wagner mit solchen Aussagen aufpassen müsse und respektlos gegenüber den Kollegen im Trainerstab handle. Er verwies darauf, dass Wagner als ehemaliger Profi selbst lange in der Liga aktiv war und daher die Situation und die Personen hinter der Bande sehr gut kennen müsse.

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Helmes argumentierte weiter, dass es sich bei der Behauptung der Unkenntlichkeit entweder um eine Unwahrheit oder um mangelnde Vorbereitung handle. Ein echter Sportsmann würde zugeben, dass es Unstimmigkeiten gab, diese aber professionell beenden. Die Art und Weise, wie Wagner die Situation abtat, wurde von Helmes als fehlender Respekt unter Kollegen definiert, der nicht akzeptabel sei.

Schiede und Versöhnung am Samstagabend

Trotz der öffentlichen Schärfe legten die Konfliktparteien die Waffen noch am späten Samstagabend nieder. Nach BILD-Informationen sprachen sich Ferydoon Zandi und Sandro Wagner persönlich aus und klärten ihren Zwist. Die Versöhnung war herzlich, wobei auch eine positive Interaktion zwischen Wagner und dem Osnabrücker Cheftrainer Timo Schultz beobachtet wurde. Schultz lobte das Trainerteam des VfL überschwänglich und wünschte dem Aufsteiger einen guten Verlauf der restlichen Saison.

Timo Schultz erwiderte die freundlichen Worte und drückte die Hoffnung aus, dass Osnabrück noch Punkte sammeln kann, um oben mitzuspielen. Die sportliche Ehrbarkeit und der gegenseitige Respekt unter den Chefs wurden trotz des Zwistes der Co-Trainer gewahrt. Dieser Schritt signalisierte, dass der Konflikt auf der persönlichen Ebene nicht in eine langanhaltende Fehde münden sollte.

Sandro Wagner feiert historische Leistungen

Am Rande des Skandals feierte Sandro Wagner an seinem 39. Geburtstag eine dreifache Premiere in seiner Trainertätigkeit. Beim Sieg in Osnabrück blieb Hannover 96 im achten Spiel unter seiner Leitung zum ersten Mal ohne Gegentor. Davon waren sieben Spiele in der 2. Bundesliga und eines im Pokal ausgetragen. Zudem war dies der erste Auswärtssieg, den Wagner mit der Mannschaft erringen konnte.

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Der 1:0-Sieg markierte zudem den ersten Moment, in dem Wagner über eine Führung jubeln durfte. Die taktische Disziplin der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit, wurde von Experten gelobt. Die Restverteidigung war deutlich verbessert, Räume wurden geschlossen und die Defensive stand fest, was auf eine schnelle Anpassungsfähigkeit des Trainerteams hindeutet.

Die Punkteausbeute aus den letzten vier Spielen beläuft sich nun auf zehn Zähler, was Helmes als klare Stabilisierung der Mannschaft wertet. Auch wenn der offensive Fußball noch nicht immer konstant ansehnlich ist, liefern die Ergebnisse. Die erahnte fußballerische Reife in der ersten Halbzeit gibt Anlass zur Hoffnung auf weitere positive Entwicklungen für Hannover 96.