Die Berliner Linkenpartei steht vor dem Ausschluss von Abgeordnete Vanessa Emde. Dieser Schritt markiert einen tiefen Bruch mit der radikalen Basis und zeigt die Auswirkungen des Koalitionsdrucks auf die Fraktion.

Die Berliner Partei Die Linke befindet sich in einer tiefen innerparteilichen Krise, die durch den drohenden Ausschluss ihrer Abgeordneten Vanessa Emde ausgelöst wurde. Emde soll aus der Fraktion des Abgeordnetenhauses entfernt werden, nachdem sie das Existenzrecht Israels öffentlich in Frage gestellt hatte. Unterstützer haben nun einen Spendenaufruf gestartet, um Emde juristisch gegen eine als beispiellose Hetzkampagne beschriebene Medienoffensive zu verteidigen. Dieser Aufruf sieht sich jedoch einer großen Ablehnung gegenüber, da selbst Parteifreunde außerhalb des engsten Zirkels kaum bereit sind, diese kollektive Verteidigung zu unterstützen.

Ausgliederung isoliert die Abgeordnete

Der politische Rückhalt für Vanessa Emde ist auf nahezu null gesunken, wie interne Quellen bestätigen. Mehrere Mitglieder beschreiben ihre Situation als total isoliert, da sie keine Rückendeckung aus den eigenen Reihen erhält. Um den offiziellen Ausschluss aus der Fraktion herbeizuführen, sind spezifische verfahrensrechtliche Schritte nötig, die die aktuelle Stille in der Partei widerspiegeln. Während einige wenige Nahestehende versuchen, die Angriffe zurückzuschlagen, fehlt es an der breiten Solidarität, die in früheren Phasen der Parteigeschichte üblich war. Diese Isolation markiert einen deutlichen Wandel in der Dynamik der Berliner Linksfraktion.

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Neue Realität nach Jahren der Duldung

Der aktuelle Stimmungswandel ist direkt mit der konkreten Aussicht verbunden, dass Die Linke an einer künftigen Regierungskoalition teilnehmen könnte. Seit Wochen übt enormer Druck von außen auf die Partei ein, sowohl von den potenziellen Koalitionspartnern SPD und Grüne als auch von den Medien. Während Linke in der Öffentlichkeit oft von einer orchestrierten Schikankampagne klagen, erkennen interne Akteure an, dass dieser Druck notwendig ist. Er verschafft jenen Kräften in der Partei Handlungsspielraum, die sich zuvor intern nicht durchsetzen konnten. Dieser Konflikt zwischen der Basisströmung und der Führungsspitze offenbart die Spannungen um die politische Ausrichtung der Partei.

Proteste und Vorwürfe des Verrats

Die Basis und radikale Mitglieder werfen der Parteiführung nun Opportunismus vor. Vor der letzten Parteitagshalle demonstrierten rund hundert Menschen gegen die eigene Partei und solidarisierten sich mit dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Dieser Aktivist wird von der möglichen Regierenden Bürgermeisterin Elif Eralp als Bedrohung wahrgenommen, doch Demonstranten argumentieren, vor einem 70-Jährigen dürfe man keine Angst haben. Dass Vanessa Emde sich diesem Protest anschloss, wird ihr von der Fraktion schwer angelastet. Unter den israelfeindlichen Aktivisten wächst der Eindruck, die Parteispitze habe die palästinensische Solidaritätsbewegung vor den Bus geworfen. Von Verrat ist die Rede, insbesondere gegenüber Funktionären wie Martha Kleedörfer.

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Veränderte Taktik der Funktionärinnen

Martha Kleedörfer, stellvertretende Landesvorsitzende und Bezirksvorsitzende in Mitte, zeigt einen bemerkenswerten Wandel in ihrer politischen Taktik. Vor zwei Jahren war sie noch maßgeblich daran beteiligt, Anträge zur Verurteilung des Hamas-Terrors gegen Israel so abzumildern, dass selbst Parteigrößen wie Klaus Lederer die Linke verließen. Beim aus dem Ruder gelaufenen Protestzug Zusammen für Gaza 2025 fungierte Kleedörfer als Moderatorin und schwang vom Lautsprecherwagen aus die palästinensische Fahne. Nach dem Ausschluss des trotzkistischen Hardliners Ramsis Kilani bezeichnete sie diese Maßnahme noch als absolute Frechheit. Heute hält sie sich auffällig zurück und postet keine Solidaritätsaufrufe für Emde oder Bruns, sondern betont stattdessen, sie achte darauf, mit wem sie Umgang pflege.

Bestandteile der Krise: Neukölln und Zukunft

Sollte der Ausschluss von Vanessa Emde gelingen, ist es denkbar, dass ein oder zwei weitere Mitglieder die Fraktion verlassen und gemeinsam mit Emde eine separate Gruppe im Abgeordnetenhaus bilden. Diese Entwicklung würde die Fronten im Parlament deutlicher klären. Ein größeres strukturelles Problem bleibt der Neuköllner Bezirksverband, der als nicht reformierbar gilt. Er ist eng mit Islamisten und Terrorsympathisanten verflochten und wird von der trotzkistischen Politsekte dominiert. Diese lehnt den Staat Israel ab und unterstützt uneingeschränkt das Recht der Palästinenser auf Widerstand. Abweichlern drohen Kadergespräche zur Zwangsangleichung, und Experten warnen, dass Neukölln weiter Bomben nach der nächsten zünden wird, da sie nichts mehr zu verlieren haben.