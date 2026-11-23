Der slowenische Handballer Gasper Horvat verklagt den ASV Hamm-Westfalen. Nach Hausdurchsuchungen und strafrechtlichen Ermittlungen wegen Erpressung droht der vorzeitige Vertragsausstieg.

Der Konflikt zwischen dem Handball-Profi Gasper Horvat und dem Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen hat sich drastisch zugespitzt und umfasst nun zwei parallele juristische Fronten. Der 28-jährige Rückraumspieler, der seit Sommer 2025 unter Vertrag steht und dessen Laufzeit bis zum 30. Juni 2027 reicht, soll angeblich Gewalt angedroht haben, falls er nicht einer vorzeitigen Vertragsauflösung zustimmt. Diese Vorwürfe haben zu Hausdurchsuchungen geführt und die Staatsanwaltschaft Dortmund veranlasst, ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Erpressung einzuleiten. Die betroffenen Parteien befinden sich wieder in einer Phase der vollständigen Entfremdung.

Strafrechtliche Ermittlungen und Haftungsfragen

Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Aktenzeichennummer 140 Js 951/26 untersucht schwerwiegende Vorwürfe gegen drei handelnde Personen des ASV Hamm-Westfalen. Die Ermittlungsakte据 BILD-Informationen über 800 Seiten umfasst, deutet auf einen komplexen und langwierigen Prozess hin. Horvat selbst macht sich zur unerwünschten Person beim Verein erklärt, nachdem er nach seiner Rückkehr aus Slowenien von einer Rehabilitationsmaßnahme nach einer Operation im Juni eine leergeräumte Wohnung vorgefunden hatte.

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Diese Maßnahmen gegen den Spieler gingen weit über eine normale Trennung hinaus. Horvat erhielt keine Trainingsbekleidung und verlor seinen festen Platz in der Kabine des Vereins. Die Situation hat sich für den slowenischen Profi so zugefügt, dass er zunächst in einem Hotel in Hamm untergebracht wurde und aktuell in einem Zimmer einer Bauernhof-Pension in Werne-Stockum lebt. Trotz der harten Maßnahmen seitens des Clubs berichtet Horvat, dass er im Pensionsumfeld sehr freundlich behandelt werde.

Kontrahierende Kanzleien und strategische Pattsituation

Die juristische Vertretung der Parteien ist komplex aufgestellt und spiegelt die Schwere des Streits wider. Auf Seiten von Gasper Horvat vertritt der Anwalt Kilian Zieglmaier von der Kanzlei Weiss & Grunert aus Landshut die Interessen des Spielers. Auf der anderen Seite vertreten zwei Kanzleien die vom Slowenen beschuldigten Personen des Klubs. Die Kanzlei Berghoff/Deppenkemper aus Hamm übernimmt die arbeitsrechtliche Vertretung, während die Kanzlei Cramer, Wegener, Hecker, Dr. Cramer aus Soest im Strafrecht für den Verein agiert.

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Bisherige Versuche, eine einvernehmliche Lösung zu finden, sind gescheitert. Zieglmaier erklärte gegenüber SPORTBILD, dass man zwar auf einem guten Weg war, arbeitsrechtlich eine Lösung zu etablieren, diese jedoch als Makulatur zu betrachten sei. Der aktuelle Stand der Dinge zeigt, dass die beteiligten Akteure wieder weiter voneinander entfernt sind als zu jedem Zeitpunkt zuvor. Eine einfache Abfindungsregelung für den 28-Jährigen ist damit in weite Ferne gerückt.

Auswirkungen auf die sportliche Zukunft und weitere Schritte

Seit Anfang November ist Horvat nach der Operation und der anschließenden Rehabilitation gesund und wieder voll arbeitsfähig. Für den Handballer bedeutet dies, dass er theoretisch sofort einsatzbereit wäre, jedoch ist seine Vertragsbindung an Hamm-Westfalen durch den Streit blockiert. Die vorzeitige Trennung, die der Verein anstrebt, wird nun durch die strafrechtlichen Ermittlungen und die Weigerung des Spielers, unter Druck zu treten, massiv erschwert.

Die Konsequenzen für den ASV Hamm-Westfalen als Aufsteiger in der 2. Bundesliga sind erheblich. Ein derart eskaliertes Verhältnis zwischen Vereinsspitze und einem Kadermitglied schadet dem Klub imagelich und sportlich. Mit über 800 Seiten Aktenmaterial rechnet die Staatsanwaltschaft Dortmund mit einem langwierigen Prozess. Solange keine Einigung erzielt wird, bleibt Gasper Horvat in einer rechtlichen Grauzone zwischen Arbeitsunfähigkeit wegen Verbots und voller Sportlichkeit.