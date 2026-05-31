Konflikt zwischen USA und Iran über Straße von Hormus dauert an

Das US-Militär hat ein weiteres Handelsschiff daran gehindert, die US-Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Die USA sind bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollte keine Einigung im Atomstreit erzielt werden.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran über die wichtige Schifffahrtsroute für Öl und Gas in der Straße von Hormus dauert an. Das US-Militär hat ein weiteres Handelsschiff daran gehindert, die US- Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen.

Das Schiff 'Lian Star' unter der Flagge Gambias sei mehrere Warnungen des US-Militärs ignoriert haben, als es in der Nacht zum Samstag versucht habe, in einen iranischen Hafen einzufahren. Das US-Militär hat damit insgesamt schon sechs Schiffe gestoppt, die versucht haben, sich über die Blockade hinwegzusetzen. Die USA hatten die Blockade am 17. April eingeführt, weil der Iran die Straße von Hormus nach dem Beginn des Kriegs gegen ihn durch Israel und die USA mehr oder weniger geschlossen hat.

Die USA sind nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollte keine Einigung im Atomstreit erzielt werden. Eine Lagebesprechung zum Iran-Krieg im Weißen Haus ist ohne eine Entscheidung von Präsident Donald Trump zu Ende gegangen. Er habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen. Der Iran und die USA haben einem iranischen Insider zufolge eine politische Übereinkunft im Iran-Krieg erzielt, eine Vereinbarung aber noch nicht endgültig abgeschlossen.

Der Iran hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Die israelischen Streitkräfte seien zudem im Rahmen des Kampfes gegen die Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut und im Bekaa-Tal aktiv, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weiter. Irans Parlamentspräsident hat sich trotz positiver Zeichen für eine Verhandlungslösung mit den USA misstrauisch gezeigt. Der wahre Gewinner einer Vereinbarung sei derjenige, der am Tag danach besser auf einen Krieg vorbereitet ist, fügte er hinzu.

Der iranische Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA, Mohammad Bagher Ghalibaf, erklärt, Teheran vertraue nicht auf Worte, sondern werde nur nach Taten urteilen. Der Iran werde zudem erst handeln, wenn die Gegenseite dies tue, teilt er über die Plattform X mit





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Straße Von Hormus Atomstreit Blockade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA-Iran-Konflikt: USA-Angriffe auf Iran und iranische WarnschüsseDie USA haben erneut nächtliche Angriffe auf den Iran ausgeführt, wobei ein iranischer Militärstützpunkt in Bandar Abbas getroffen wurde. Iran feuerte daraufhin Warnschüsse auf vier Schiffe ab, die die Straße von Hormus durchqueren wollten. Die iranische Armee drohte mit einer "entschiedenen Antwort" im Falle weiterer Angriffe. Die USA und Iran stehen weiterhin in einem Spannungsverhältnis. Die USA haben weiterhin die Absicht, die iranische Führung zu überreden, die Absichtserklärung zum Iran-Krieg zu unterzeichnen. Die iranische Führung hat jedoch noch nicht zugestimmt. Ein vorläufiges Einigungsschema zum Iran-Krieg wurde jedoch erzielt, das jedoch noch auf Zustimmung von Trump und der iranischen Führung wartet. Die USA und Iran arbeiten weiterhin an einem Rahmenabkommen zum Iran-Krieg.

Read more »

Ölpreise fallen weiter - Hoffnung auf Einigung im Iran-KonfliktDie Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Vortag waren sie nach erneuten Angriffen in der Straße von Hormus zunächst stark gestiegen.

Read more »

Iran-Krieg: USA und Iran nähern sich vorläufiger EinigungDie USA und der Iran ringen weiter um eine Beilegung ihrer Feindseligkeiten. Berichten zufolge nähern sich beide Kriegsparteien einer Verlängerung der Waffenruhe. Wie wahrscheinlich ist ein Deal?

Read more »

USA und Iran spielen um Friedensdeal im Nahost-KonfliktDie USA und Iran verhandeln um einen Friedensdeal im Nahost-Konflikt. Die Lage wird durch mögliche neue Angriffe durch Donald Trump auf das Mullah-Regime eskaliert. Ein Bericht der New York Times enthüllt, wie Hardliner im Iran die Verhandlungen sabotieren.

Read more »