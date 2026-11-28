Der Platzverweis von Joshua Kimmich beim Remis in Hamburg wirkt wie die logische Fortschreibung der aktuellen Situation beim FC Bayern. Die Münchner stecken nicht nur sportlich tief in der Krise. Obwohl vor einem Monat noch pure Harmonie herrschte.

Fußball, das ist eine der meistbemühten Floskeln im Sport, ist ein schnelllebiges Geschäft. Dass an diesem Satz mehr als nur ein Körnchen Wahrheit steckt, beweist gerade der FC Bayern eindrucksvoll.

Es ist fast auf den Tag genau einen Monat her, dass Harry Kane in London als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet wurde. Als der Stürmerstar kurz darauf seinen Vertrag verlängerte, hätte die Stimmung beim deutschen Rekordmeister kaum besser sein können. Beim FC Bayern war allgemeines Schulterklopfen, Liebhaben und Brustgetrommel angesagt. Es triefte am Vereinsgelände derart vor Wir-Gefühl, man hätte das "Mia-san-Mia" an der Säber Straße 51 fässerweise abzapfen können..

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"Jeder sorgt sich füreinander, das macht den FC Bayern aus", sagte Eberl. "Das ist Bayern München. " Und auch sportlich lief es bestens: Ungeschlagen in allen Wettbewerben war man Spitzenreiter der Bundesliga und war in der Champions League auf dem besten Wege, die direkte Qualifikation für die Endrunde zu schaffen.könnte Borussia Dortmund morgen den Vorsprung auf den FCB auf vier Punkte ausbauen und Freiburg oder Leipzig vorbeiziehen. In der Champions League sind die Münchner auf Platz 15 abgerutscht.