Konflikte: Wie eine Mediation die Produktivität wieder herstellen kann
Konflikte bei der Arbeit belasten Beschäftigte und kosten Geld. Mediatoren können sie lösen. Einfacher wäre es jedoch meist, Vorgesetzte frühzeitig besser in Konfliktmanagement zu schulen.
Fast 30 Jahre lang haben die Eigentümer eines großen Bauernhofs in Norddeutschland nur für ihren Betrieb gelebt. Nun soll ihr Sohn mit seiner Frau übernehmen.
Die Eltern erwarten vollen Einsatz. Doch die Nachfolger wollen auch Freizeit haben und selbst über Investitionen entscheiden. Der Generationenstreit eskaliert. Beschäftigte ergreifen Partei, die Produktivität leidet.
Die Familie klagt nach Darstellung ihres Mediators über Schlafstörungen, Unruhe und Bluthochdruck. Drei Gespräche begleitet Wolfgang König, Vorstand des Bundesverbands Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt. Es wird gestritten, geweint, gesprochen.
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