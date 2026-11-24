Auch bereits genehmigte Lieferungen sind betroffen. Ein Enddatum nennt die Behörde nicht. Ob Ihr E-Auto-Akku überhaupt betroffen ist, verrät die Zellchemie.

Kongo stoppt Kobalt-Exporte: In China ziehen die Preise schon an – was das für E-Autos in Deutschland bedeutet Auch bereits genehmigte Lieferungen sind betroffen. Ein Enddatum nennt die Behörde nicht.

Ob Ihr E-Auto-Akku überhaupt betroffen ist, verrät die Zellchemie. Die Demokratische Republik Kongo hat angekündigt, ihre Kobalt-Ausfuhren vollständig auszusetzen. Ab dem 30. November 2026 soll der Batterierohstoff das Land nicht mehr verlassen, egal ob er aus Großminen oder aus handwerklichem Abbau stammt.

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Das hat die staatliche Rohstoffaufsicht Arecoms am Montag, 23. November, mitgeteilt.stammen rund 74 Prozent des weltweit geförderten Kobalts aus dem Kongo. Mehr als 70 Prozent der Verarbeitung liegen in China, Europa hängt von Importen ab.gilt er, bis die Behörde ihn ausdrücklich aufhebt. Nach vier Monaten soll eine Überprüfung folgen.

Eine automatische Wiederöffnung ist damit nicht verbunden. Ihre November-Geschäfte müssen Exporteure bis zum 29. November abschließen. Auch genehmigte, aber bis dahin nicht ausgeführte Mengen fallen unter den Stopp und werden nicht übertragen.

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Das Wirtschaftsportalwurde die Tonne Kobalt Anfang 2026 für rund 58.000 Dollar exportiert, inzwischen sind es etwa 33.500 Dollar – ein Minus von 30 Prozent in weniger als einem Jahr. LautLuftaufnahme eines Kupfer- und Kobalttagebaus in Mindola, Sambia. Foto: Stephen Robinson/Avalon. Nicht zur Veröffentlichung in Großbritannien, Frankreich oder den USA.

Beim Wirtschaftsforum Makutano in Kinshasa blieben Branchenvertreter vorsichtig.

„Ich warte darauf, mehr zu erfahren“, sagte ein Berater gegenüber RFI. Ein Rohstoffexperte rechnet mit Unmut bei den Produzenten: „Sie werden mit den Zähnen knirschen.

“ Das kongolesische FachportalNMC oder LFP: Welche E-Auto-Akkus den Rohstoff brauchenunterscheidet NMC-Batterien, die Kobalt enthalten, von LFP-Batterien ohne das Metall. Autos und Speicher mit LFP-Zellen hängen deshalb weniger direkt an Lieferungen aus dem Kongo. Konkrete Engpässe in Deutschland sind bislang nicht belegt. Auch für Produktionsstopps, höhere Einkaufskosten deutscher Hersteller oder steigende Preise für Elektroautos gibt es bisher keine Nachweise.

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Allerdings gibt es bislang auch keine verlässliche. Aussagen der Industrie darüber, wie lange die Lagerbestände von Raffinerien, Zellfertigern und Autobauern reichen. Fragen Sie vor dem Kauf eines E-Autos oder Heimspeichers, ob der Akku mit NMC- oder LFP-Zellen arbeitet. Schauen Sie dafür ins Datenblatt oder sprechen Sie den Händler direkt auf die Zellchemie an.

Lassen Sie sich von Warnungen vor schnellen Preisaufschlägen nicht zum Kauf drängen, denn höhere E-Auto-Preise sind bislang nicht nachgewiesen. Behalten Sie die Überprüfung durch Arecoms im Blick, die rund vier Monate nach dem 30. November geplant ist. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.