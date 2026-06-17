Kongos historischer WM-Treffer gegen Portugal: Wissa schreibt Geschichte

Der kongolese Stürmer Wissa erzielt das erste WM-Tor seines Landes gegen Portugal, während emotionale Gesten und unerwartete Spielverläufe das Match prägen.

In einem überraschenden Duell zwischen dem Team aus dem Kongo und Portugal gelang es den Afrikanern, die etablierten Europäer nur mit einem knappen 1:1 auseinanderzuhalten.

Der entscheidende Moment ereignete sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der kongolese Stürmer Wissa nach einer Eckball- Gelegenheit höher als seine Gegenwehrerte sprang und den Ball kraftvoll ins Netz köpfte. Dieses Tor, das nicht nur die portugiesischen Fanherzen erschütterte, sondern auch die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich zog, markierte den allerersten WM-Treffer für den Staat aus Zentralafrika.

Wissa, der bereits 2021 Opfer eines Säureangriffs wurde und beinahe sein Augenlicht verlor, konnte dieses persönliche Drama in einen historischen Glanzmoment für sein Land umwandeln. Die Begegnung war zudem von zahlreichen außergewöhnlichen Einzelbildern geprägt. Bereits nach sechs Minuten setzte sich Portugal in Führung, als Neto den Ball mit einer butterzarten Flanke in die Mitte schlug und der portugiesische Stürmer Neves, mit nur 1,74 Metern Größe, den Ball überragend per Kopf ins Netz beförderte.

Sein Freudentanz war von einer tiefen emotionalen Geste begleitet: Er streckte den Zeigefinger gen Himmel, um seinem verstorbenen Freund Diogo Jota zu gedenken, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Ferner war die Familie des jugendlichen Kongo-Spielers in Houston im Stadion anwesend, und seine Mutter, Silva, wurde vor dem Anpfiff weinend auf der Tribüne gesichtet - ein Bild, das die rührende Seite des Fußballs widerspiegelte. Trotz des emotionalen Auflaufs war das Spiel nicht ohne Fehlstarts. In der 61.

Minute stolperte Wissa am Strafraum, verlor die Ballkontrolle und hätte den Ball besser an seinen Mitspieler Fernandes abgegeben können. Interessanterweise hatte der portugiesische Torwart Diogo Costa mit 36 Ballberührungen mehr Einfluss auf das Spiel als Cristiano Ronaldo, der lediglich 25 Kontakte verzeichnete und in diesem Aufeinandertreffen kaum ins Geschehen eingebunden war. Nach dem Endstand von 1:1 blickte man zudem über die jüngsten Partien, in denen Spanien, Uruguay und Belgien gegen vermeintlich schwächere Gegner nur Unentschieden erzielen konnten.

Das Ergebnis verdeutlichte, dass selbst die renommierten Nationalmannschaften nicht selbstverständlich dominieren und jedes Spiel eine neue Geschichte schreiben kann





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